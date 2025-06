Splatoon Raiders zapowiedziane. Gra pojawi się na Nintendo Switch 2

Nintendo zapowiedziało Splatoon Raiders na Switcha 2, czyli spin-off serii, w którym trio Deep Cut powróci by eksplorować nowy obszar.

Seria Splatoon, stała się dla Nintendo ważnym IP, dzięki skupieniu się na wieloosobowej rozgrywce z perspektywy trzeciej osoby. Splatoon 3 stało się ogromnym hitem dla Nintendo, sprzedając się w ponad 10 milionach egzemplarzy w ciągu pierwszych trzech miesięcy od premiery. Teraz, gdy Switch 2 jest już dostępny, fani zaczęli się zastanawiać, co dalej z serią strzelanek i dokąd firma ją zaprowadzi. W tym właśnie momencie, z niespodziewanym ogłoszeniem pojawiło się Nintendo.

Po ogromnym sukcesie Splatoon 3, fani zastanawiali się, w jakim kierunku zmierza seria, choć prawdopodobnie większość nie spodziewała się nowej zapowiedzi gry zaledwie kilka dni po premierze Switcha 2. Mimo wszystko nie będzie to główna odsłona serii, a jedynie jej spin-off.

W ramach aktualizacji aplikacji Nintendo Today, firma ujawniła Splatoon Raiders, nową grę będącą spin-offem serii, która trafi na Switcha 2. Debiutancki zwiastun przedstawia Deep Cut, czyli trio postaci pierwotnie wprowadzonych w Splatoon 3, które podróżują do nowej lokacji zwanej Wyspami Spirhalite, ostatecznie zostając uwięzione po awaryjnym lądowaniu. Niestety, Nintendo nie podało zbyt wielu szczegółów dotyczących rozgrywki ani potencjalnego okna premiery.

Chociaż szczegółów jest niewiele, Nintendo potwierdziło, że gracze wcielą się w mechanika o tajemniczym pochodzeniu. Nowo dodane obrazy pokazują również to, co wydaje się być domowej roboty sprzętem, w tym broń, która wydaje się wykorzystywać powszechne przedmioty, takie jak butelka i lina, a także prowizoryczny plecak, a nawet chodzącego robota. Gracze będą mieli bazę operacyjną na pływającym statku, a Nintendo obiecuje, że wyspa będzie miała wyjątkową atmosferę. Co ciekawe, gra wydaje się być mocno inspirowana kampanią dla jednego gracza, brakowało wzmianki o trybie wieloosobowym.

Nawet po ogłoszeniu nowej gry, Nintendo nie zapomina również o Splatoon 3. Oprócz ujawnienia Splatoon Raiders firma potwierdziła również dużą nową aktualizację, która pojawi się 12 czerwca. Nawet po ogłoszeniu zakończenia regularnych aktualizacji dla Splatoon 3, Nintendo dodaje mnóstwo nowej zawartości i ulepszeń. W rzeczywistości Splatoon 3 będzie miał ulepszoną grafikę i większą liczbę klatek na sekundę na Switchu 2.