Spirit of the North 2 z datą premiery. Czas na kolejną przygodę w lisiej skórze

Zgodnie z przekazanymi informacjami Spirit of the North 2 zadebiutuje na rynku już 8 maja 2025 roku . Deweloperzy z Infuse Studio podzielili się jednak dzisiaj nie tylko datą premiery swojej produkcji. Twórcy udostępnili bowiem również nowy zwiastun, w którym nie zabrakło miejsca na kilka fragmentów rozgrywki.

Od zapowiedzi Spirit of the North 2 minęło już trochę czasu. Na szczęście – jak się okazuje – nowa produkcja deweloperów z Infuse Studio trafi niebawem w ręce graczy. Kontynuacja inspirowanej nordyckim folklorem gry przygodowej otrzymała w końcu dokładną datę premiery.

Na koniec warto dodać, że Spirit of the North 2 zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Pierwsza część spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony graczy, co potwierdzają m.in. opinie na Steam. Czy nadchodząca kontynuacja również odniesie sukces? Przekonamy się za nieco ponad miesiąc.