Spin-offy The Walking Dead wreszcie dostępne w Polsce. Pierwszy serial jeszcze dzisiaj trafi do streamingu

Polscy fani The Walking Dead długo musieli czekać na oficjalną dystrybucję trzech spin-offów popularnego serialu. Gdy główny serial debiutował na kanale FOX, podobnie jak Fear the Walking Dead, tak The Walking Dead: Nowy Świat pojawił się wyłącznie na Amazon Prime Video. Jednak po zakończeniu głównego serialu uniwersum dalej jest rozwijane poprzez kolejne spin-offy, ale do tej pory żaden z nich nie był dostępny w Polsce. Aż do teraz, kiedy to Canal+ ogłosił, że The Walking Dead: Dead City, The Walking Dead: Daryl Dixon oraz The Walking Dead: The Ones Who Live dostępne będą do oglądania w ich serwisie streamingowyn.

The Walking Dead – spin-offy serialu zadebiutują w Polsce w serwisie Canal+

Na pierwszy ogień poszło Dead City, czyli historia kontynuująca wątki Maggie oraz Negana. Pierwszy sezon serialu pojawi się w Canal+ już dzisiaj, a kolejny już 5 maja, zaledwie kilka godzin po światowej premierze.