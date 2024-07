Nie będzie ekranizacji Horizon Zero Dawn? Netflix miał skasować serial

Wygląda na to, że przygody Aloy nie powtórzą sukcesu The Last of Us. Serial miał zostać anulowany przez Netflixa po kontrowersjach związanych z twórcą produkcji.

W ubiegłym tygodniu magazyn Rolling Stone ujawnił toksyczne zachowanie Steve’a Blackmana na planie The Umbrella Academy. Aż dwunastu pracowników potwierdziło, że showrunner zachowywał się podczas prac nad serialem niewłaściwie, znęcał się nad swoimi podwładnymi, a także stosował różne techniki manipulacji oraz zemsty. Blackman kategorycznie zaprzecza tym doniesieniom, ale pojawiają się kolejni świadkowie, którzy nie ukrywają, że praca z producentem nie należała do przyjemnych.

Netflix prawdopodobnie rozstanie się z Blackmanem, który ostatnio pracował nad czwartym, finałowym sezonem The Umbrella Academy oraz Horizon Zero Dawn. Gdy pierwszy z seriali jest już gotowy i czeka na swoją premierę, która odbędzie się 8 sierpnia, tak serialowa adaptacja przygód Aloy miała zostać całkowicie skasowana przez platformę.

Według dziennikarki Cheyenne Roundtree z Rolling Stone, która opisała całą historię, Horizon Zero Dawn i Orbital, czyli drugi z seriali tworzonych przez Blackmana dla Netflixa, zostały anulowane. Nie wiadomo, dlaczego platforma zdecydowała się na taki ruch, zamiast przekształcić ten projekt i powierzyć go innemu twórcy. Istnieje również możliwość, że ta wersja Horizon Zero Dawn została skasowana, ale firma nie zrezygnuje z opracowania ekranizacji przygód Aloy i rozpocznie nad nimi pracę z zupełnie nowymi twórcami w niedalekiej przyszłości.

W przypadku całkowitej rezygnacji Netflixa z Horizon Zero Dawn, Sony może podjąć decyzję, aby powierzyć tę serię zupełnie innej platformie. Japońska korporacja zadowolona jest ze współpracy z HBO przy The Last of Us, zaś obecnie trwają pracę nad God of Warem od Amazona. Niewykluczone, że plany Sony się zmienią i Horizon Zero Dawn nie doczeka się serialowej adaptacji na platformie Max lub Prime Video, ale kinowego filmu.