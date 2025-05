Spider-Man: Brand New Day z udziałem potężnego Avengersa. Czegoś takiego w filmach Marvela jeszcze nie było

Spider-Man: Brand New Day zaoferuje widzom sporo świeżości względem poprzednich trzech odsłon serii. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że w filmie główny bohater stoczy walkę z aż trzema przeciwnikami. Teraz z kolei podano, że Peter Parker spotka na swej drodze Hulka. Jak donosi seriws Nexus Point News, Mark Ruffalo ponownie wcieli się w Bruce’a Bannera w Spider-Manie 4. Co więcej, jego rola nie ograniczy się jedynie do epizodycznego występu i będzie to pełnoprawna, istotna postać w fabule.

Spider-Man: Brand New Day – Hulk pojawi się w filmie