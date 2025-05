Spider-Man 4 z aż trzema złoczyńcami. Żaden z nich nie jest Kingpinem

Wczoraj odbyła się prezentacja Disney Blockbuster Consumer Products w Las Vegas, na której wytwórnia pokazała swoje pierwsze materiały ze swoich nadchodzących produkcji. Jeden z uczestników o imieniu Chris Higashi, opublikował post w swoich mediach społecznościowych, w których ujawnił pierwsze szczegóły dotyczące złoczyńców w Spider-Mana: Brand New Day. Okazuje się, że będzie ich trzech, a tylko jeden z nich pojawił się w poprzednich odsłonach serii.

Spider-Mana: Brand New Day – to oni będą przeciwnikami superbohatera w nowym filmie

Według Higashiego, na zamkniętym pokazie zaprezentowano krótkie wideo promocyjne i wczesne grafiki koncepcyjne. Wynika z nich, że w Spider-Man: Brand New Day pojawią się Skorpion, Boomerang oraz Tombstone. To interesujące zestawienie złoczyńców, które jednocześnie obala wiele wcześniejszych plotek krążących w sieci. Szczególnie cieszy obecność Skorpiona, gdyż fani od dawna czekali na jego powrót do uniwersum. Boomerang i Tombstone to z kolei mniej znane, ale intrygujące wybory i obaj jeszcze nigdy nie pojawili się w aktorskiej wersji Spider-Mana.