Spider-Man 4 przywróci zmarłą postać? Marvel szykuje szalony wątek Venoma

W Spider-Man 4 jednym z przeciwników tytułowego superbohatera będzie Venom. Nadchodzący film dla uniwersum Sony będzie ostatni z Eddiem Brockiem i jego symbiontem. Prawdopodobnie Venom, którego część pozostała w głównym świecie MCU, co widzieliśmy w scenie po napisach ze Spider-Man: Bez drogi do domu, odegra w nowej produkcji dużą rolę. Okazuje się, że Marvel i Sony zamierzają uśmiercić Petera Parkera, którego wskrzesi właśnie Venom. Tym samym Spider-Man połączy się z symbiontem, a widzowie będą mieli okazję zobaczyć kultowy czarny kostium z białym pająkiem na piersi.

Mac Gargan miałby jednak pełnić w Spider-Man 4 jeszcze jedną funkcję. Symbiont miałby połączyć się z antagonistą, aby stanowić jeszcze większe zagrożenie dla Petera Parkera.

Scooper MyTimetoShineHello przedstawił również zaskakujący wątek, który ma pojawić się w filmie. Twórcy chcą przywrócić do życia ciocię May, graną przez Marisę Tomei. Bohaterka zginęła w Spider-Man: Bez drogi do domu i nic nie zapowiadało, aby Marvel i Sony tak szybko chcieli przywrócić tę postać do życia. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób do tego dojdzie i czy będzie to ta sama bohaterka, czy też jej wariant z alternatywnego świata.