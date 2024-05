Spider-Man 4 ma nowego potencjalnego reżysera. Wcześniej stworzył hit dla DC

Marvel chce dużego nazwiska do wyreżyserowania czwartej części Spider-Mana.

Od premiery Spider-Man: Bez drogi do domu minęło już 2,5 roku, a Marvel i Sony nadal nie rozpoczęły produkcji nowego filmu o przygodach Petera Parkera. Według niedawnych doniesień film miałby pojawić się w kinach jeszcze przed nowymi częściami Avengersów. Studia obecnie szukają odpowiedniego kandydata do wyreżyserowania filmu i niedawno pojawiły się doniesienia, że stery nad produkcją może objąć Sam Raimi lub twórcy Dungeons & Dragons: Złodziejski honor, którzy nie mieli jeszcze okazji współpracować z Marvelem. Teraz do tego grona dołączył nowy filmowiec, który jest doskonale znany wszystkim fanom superbohaterów.

James Wan reżyserem Spider-Mana 4?

Scooper MyTimeToShineHello ujawnił, że studio chce zatrudnić Jamesa Wana do wyreżyserowania Spider-Mana 4. Nie wiadomo, czy Marvel prowadzi już rozmowy z reżyserem, czy Wan jedynie znajduje się na liście potencjalnych kandydatów. Reżyser wcześniej pracował dla Warner Bros., tworząc takie filmy, jak Obecność, Wcielenie, czy dwie części Aquamana.