Powstają nowe Igrzyska śmierci na bazie książki, która dopiero zostanie wydana za rok

Wczoraj był niezwykle udany dzień dla fanów Igrzysk śmierci. Najpierw Suzanne Collins, autorka całego cyklu, zapowiedziała nową książkę zatytułowaną Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Zaledwie kilka godzin później Lionsgate ogłosiło filmową adaptację tej powieści, która zadebiutuje w kinach już za dwa lata.

Powstaną nowe Igrzyska śmierci

Akcja Sunrise on the Reaping rozgrywać się będzie na 24 lata przed wydarzeniami z pierwszej części. W książce i filmie poznamy wydarzenia z pięćdziesiątych Igrzysk śmierci, znanych również jako Drugi kwartał. Zwycięzcą w nich był Haymitch Abernathy, jedyny wygrany z Dwunastego Dystryktu, który dokonał tego przed Katniss Everdeen i Peetym Mellarkiem. Wiele lat później Haymitch został ich mentorem, a w filmach zagrał go Woody Harrelson.