Spider-Man 4 prequelem do Avengers: Doomsday? Dlatego Pajączka zabraknie w nowym widowisku

Twórcy Spider-Mana 4 przygotowują się do wejścia na plan, na którym zdjęcia mają rozpocząć się już tego lata. Tym samym nowa część przygód Pajączka będzie powstawać w tym samym czasie, co Avengers: Doomsday. Wydaje się więc, że Petera Parkera zabraknie w nowej części serii lub będzie odgrywał w niej jedynie gościnną rolą. Spider-Man: Brand New Day może jednak stać się prequelem do Doomsday, a zdradza to ogłoszenie o castingu do filmu.

Spider-Man: Brand New Day – jak film zostanie połączony z Avengers: Doomsday?

Jak poinformował scooper Daniel Richtman, rozpoczęto casting do Spider-Mana 4, a Marvel poszukuje aktorów do ról nauczycieli. Fani natychmiast powiązali to z teorią, że Peter Parker rozpocznie w tym filmie studia na uczelni, co logicznie wpisuje się w wydarzenia z Spider-Man: Bez drogi do domu, gdzie bohater ukończył szkołę średnią.