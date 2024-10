Spider-Man 4 ma już tytuł i nawiązuje do Venoma 3. Marvel i Sony zacieśniają współpracę?

Wygląda na to, że czwarta część przygód Petera Parkera połączy oba uniwersa.

W nowym tytule nie padnie słowo „dom”, więc Marvel i Sony chcą grubą kreską oddzielić nowy film od trzech produkcji wyreżyserowanych przez Jona Wattsa. Według scoopera najnowsza produkcja z superbohaterem zatytułowana zostanie Spider-Man: King in Black. Osoby, które znają komiksy, doskonale wiedzą, do jakiej postaci odwołuje się podtytuł czwartej części serii.

Prace nad Spider-Man 4 już ruszyły i Marvel oraz Sony zamierzają przygotować film, aby był gotowany na premierę po debiucie Avengers: Doomsday. Niedawno poinformowano, że najnowszym kandydatem na reżysera jest Destin Daniel Cretton, czyli twórca Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni, który obecnie zajmuje się również stworzeniem kontynuacji filmu oraz serialowym spin-offem. Chociaż szczegóły czwartych przygód Petera Parkera nie są na razie znane, to scooper znany jako Cryptic HD Quality ujawnił, jaki tytuł będzie miał nowy film. Okazuje się, że odejdzie od schematu z dotychczasowej trylogii.

Jeżeli ten tytuł okaże się prawdą, to Peter Parker stoczy bitwę z Knullem, czyli Bogiem Symbiontów. Tego antagonistę Sony wprowadzi do swojego uniwersum w nadchodzącym Venomie 3. W jednego z najgroźniejszych antagonistów wcieli się Andy Serkis. Wygląda więc na to, że Marvel i Sony chcą rozszerzyć swoją dotychczasową współpracę i połączą oba swoje uniwersa.