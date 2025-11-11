Full Circle przyznaje się do błędów w Skate i rozdaje bonusy dla wszystkich graczy

Zidentyfikowaliśmy kilka miejsc, w których występują problemy z zablokowaniem rozgrywki i postępem. Wiemy, że niektórzy gracze nadal są nimi dotknięci. Niestety, każdy z tych problemów jest inny i wymaga indywidualnego rozwiązania. Oto, jak sobie z nimi radzimy:
- Najpierw identyfikujemy problem oraz wszystkich graczy, których on dotyczy.
- Następnie wprowadzamy zbiorcze poprawki, aby gracze mogli kontynuować rozgrywkę.
- Na koniec opracowujemy długoterminowe rozwiązania, by przyszła zawartość (i gracze) nie napotkali tych samych problemów.
Są to dla naszego zespołu priorytety i będziemy informować Was na bieżąco o postępach.
Studio Full Circle, odpowiedzialne za rozwijanie gry Skate, opublikowało oficjalne oświadczenie, w którym przyznaje, że debiut w ramach wczesnego dostępu nie przebiegł tak płynnie, jak by tego oczekiwali. Deweloperzy zwrócili się do społeczności z podziękowaniami i jednocześnie podkreślili, że są gotowi, by „mówić wprost”.
Skate w pierwszych tygodniach z problemami, ale twórcy dziękują graczom i dają prezenty
Wczesny dostęp do Skate rozpoczął się 16 września 2025 roku, a skala zainteresowania przerosła oczekiwania twórców. W ciągu pierwszych kilku tygodni do gry dołączyły „dziesiątki milionów” graczy. Gwałtowny napływ użytkowników przyczynił się do wystąpienia licznych problemów, w tym kłopotów z wydajnością.
