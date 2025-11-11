Full Circle przyznaje się do błędów w Skate i rozdaje bonusy dla wszystkich graczy

Studio Full Circle, odpowiedzialne za rozwijanie gry Skate, opublikowało oficjalne oświadczenie, w którym przyznaje, że debiut w ramach wczesnego dostępu nie przebiegł tak płynnie, jak by tego oczekiwali. Deweloperzy zwrócili się do społeczności z podziękowaniami i jednocześnie podkreślili, że są gotowi, by „mówić wprost”.

Skate w pierwszych tygodniach z problemami, ale twórcy dziękują graczom i dają prezenty

Wczesny dostęp do Skate rozpoczął się 16 września 2025 roku, a skala zainteresowania przerosła oczekiwania twórców. W ciągu pierwszych kilku tygodni do gry dołączyły „dziesiątki milionów” graczy. Gwałtowny napływ użytkowników przyczynił się do wystąpienia licznych problemów, w tym kłopotów z wydajnością.