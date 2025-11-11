Zaloguj się lub Zarejestruj

Full Circle przyznaje się do błędów w Skate i rozdaje bonusy dla wszystkich graczy

Patrycja Pietrowska
2025/11/11 15:00
Twórcy mówią wprost i rozdają prezenty.

Studio Full Circle, odpowiedzialne za rozwijanie gry Skate, opublikowało oficjalne oświadczenie, w którym przyznaje, że debiut w ramach wczesnego dostępu nie przebiegł tak płynnie, jak by tego oczekiwali. Deweloperzy zwrócili się do społeczności z podziękowaniami i jednocześnie podkreślili, że są gotowi, by „mówić wprost”.

Skate
Skate

Skate w pierwszych tygodniach z problemami, ale twórcy dziękują graczom i dają prezenty

Wczesny dostęp do Skate rozpoczął się 16 września 2025 roku, a skala zainteresowania przerosła oczekiwania twórców. W ciągu pierwszych kilku tygodni do gry dołączyły „dziesiątki milionów” graczy. Gwałtowny napływ użytkowników przyczynił się do wystąpienia licznych problemów, w tym kłopotów z wydajnością.

Full Circle zaznacza, że Skate nadal nie jest gotowym, finalnym produktem. Rozwój tytułu wymaga obecnie utrzymywania delikatnej równowagi między dostarczaniem nowej zawartości zaplanowanej w harmonogramie, a koniecznością ciągłej poprawy ogólnego doświadczenia płynącego z rozgrywki oraz reagowania na bieżące opinie społeczności.

Jesteśmy też tu, by mówić wprost. Nie wszystko poszło tak gładko, jakbyśmy chcieli. Dołączyło do nas w pierwszych tygodniach znacznie więcej graczy (mówimy o milionach), niż przewidywaliśmy – a wraz z tym pojawiły się błędy, glitche, blokady postępów i problemy z wydajnością. Wyjaśnimy, dlaczego tak się stało i co z tym robimy, ale najpierw chcemy podziękować wszystkim, którzy zostali z nami. – piszą twórcy na oficjalnej stronie.

W ramach podziękowania za wsparcie, cierpliwość i zaangażowanie w fazie doskonalenia gry, Full Circle przygotowało prezent dla wszystkich użytkowników. Gracze otrzymają 2000 Tix oraz 500 jednostek SVB. Aby odebrać bonus, należy zalogować się do gry pomiędzy 10 listopada 2025 roku a startem Sezonu 2, który nastąpi 2 grudnia 2025 roku.

Zidentyfikowaliśmy kilka miejsc, w których występują problemy z zablokowaniem rozgrywki i postępem. Wiemy, że niektórzy gracze nadal są nimi dotknięci. Niestety, każdy z tych problemów jest inny i wymaga indywidualnego rozwiązania. Oto, jak sobie z nimi radzimy:

  1. Najpierw identyfikujemy problem oraz wszystkich graczy, których on dotyczy.
  2. Następnie wprowadzamy zbiorcze poprawki, aby gracze mogli kontynuować rozgrywkę.
  3. Na koniec opracowujemy długoterminowe rozwiązania, by przyszła zawartość (i gracze) nie napotkali tych samych problemów.

Są to dla naszego zespołu priorytety i będziemy informować Was na bieżąco o postępach.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/were-here-for-the-tough-love-skate-studio-acknowledges-that-players-have-been-having-issues-since-launch/

Tagi:

News
Electronic Arts
EA
bonus
błędy
free to play
Skate
Full Circle
skate.
deskorolki
bonusy
deskorolka
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

