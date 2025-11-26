Soulframe wchodzi w nową fazę - 12. aktualizacja Preludes właśnie wylądowała

Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami wylądowała kolejna, dwunasta aktualizacja do Soulframe, a także program Founders pozwalający nie tylko wesprzeć twórców w rozwoju gry, ale również trwałe zapisanie się w tym uniwersum. Nowa zawartość rozwija wiele elementów dodając m.in. świeży tryb wyzwań, usprawnienia dla początkujących, nowy typ oręża i całą masę dodatkowej zawartości.

Co przyniosą graczom Preludes 12 – nowe aktywności w świecie Soulframe

Największą nowością, którą wprowadza Preludes 12 jest rytuał The Cogah – specjalne wyzwanie, które po wypiciu nowego eliksiru o tej samej nazwie pozwala graczom stawić czoła nowej klasie bossów w otwartym świecie (tzw. Agari) na znacznie wyższym poziomie trudności.

Podczas rytuału The Cogah świat Midrath staje się dużo bardziej niebezpieczny: przeciwnicy mają wyższe levele, na Envoyów (graczy) nakładane są bolesne debuffy, a leczenie jest mocno ograniczone – upadek wszystkich członków drużyny kończy rytuał. Nagrodą za pokonanie Agari są unikatowe runy, talizmany i fragmenty lore, a samo wyzwanie stanowi ukłon w stronę hardkorowych graczy szukających większego wyzwania. Aby uzyskać dostęp do tego trybu, najpierw trzeba jednak zdobyć specjalne grzyby (Agaric) z ciał pokonanych sub-bossów i uwarzyć z nich eliksir u alchemiczki Verminii.

Dodatkowo w grze pojawiają się oblężenia fortec – nowy rodzaj misji, w których musimy przepędzić siły frakcji Ode z zajętych twierdz, wyeliminować czających się tam bossów oraz przejąć znak ich panowania.

W zależności od stylu, w jakim pokonamy to wyzwanie zmieni się również nasza reputacja wpływająca na kolejne oblężenia. Pojawił się również nowy vendor o imieniu Zenith. Wielbłąd będzie służył głównie jako sprzedawca dodatkowych pakietów (w tym pakiety Founders), a także inne przedmioty przydatne w rozwoju naszego bohatera. Oprócz tego otrzymujemy zapowiadany od dawna dwuręczny miecz jako nowy typ broni białej, a także dodatkowe totemy i runy pozwalające bardziej wyspecjalizować uzbrojenie oraz pogłębić więź z naturą Alca.

Nie zabrakło również licznych dodatkowych usprawnień – pojawiła się wreszcie szybka podróż za pomocą magicznych nasion Wevetseeds, a ekipa Digital Extremes poprawiła m.in. elementy kooperacji, mapy i interfejsu związanych chociażby z wyraźniejszymi oznaczeniami zadań na mapie. Gruntownie przebudowano także sekcję startową gry, w której nowi gracze budzą się teraz koło chatki mentora i w ramach samouczka mogą przetestować wszystkie trzy początkowe Pakty (klasy Spirit, Courage i Grace) w krainie Nightfold przed wyborem odpowiedniej ścieżki.

Cztery pakiety Founders – od wojownika po Paragona.