Soulframe wchodzi w nową fazę - 12. aktualizacja Preludes właśnie wylądowała

Michał "Muradin" Grabowski
2025/11/26 11:20
0
0

Gracze, którzy chcieliby dodatkowo wesprzeć działania Digital Extremes w tworzeniu Soulframe mogą liczyć na pokażną liczbę dodatków.

Soulframe – Preludes 12
Soulframe – Preludes 12

Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami wylądowała kolejna, dwunasta aktualizacja do Soulframe, a także program Founders pozwalający nie tylko wesprzeć twórców w rozwoju gry, ale również trwałe zapisanie się w tym uniwersum. Nowa zawartość rozwija wiele elementów dodając m.in. świeży tryb wyzwań, usprawnienia dla początkujących, nowy typ oręża i całą masę dodatkowej zawartości.

Co przyniosą graczom Preludes 12 – nowe aktywności w świecie Soulframe

Największą nowością, którą wprowadza Preludes 12 jest rytuał The Cogah – specjalne wyzwanie, które po wypiciu nowego eliksiru o tej samej nazwie pozwala graczom stawić czoła nowej klasie bossów w otwartym świecie (tzw. Agari) na znacznie wyższym poziomie trudności.

Podczas rytuału The Cogah świat Midrath staje się dużo bardziej niebezpieczny: przeciwnicy mają wyższe levele, na Envoyów (graczy) nakładane są bolesne debuffy, a leczenie jest mocno ograniczone – upadek wszystkich członków drużyny kończy rytuał. Nagrodą za pokonanie Agari są unikatowe runy, talizmany i fragmenty lore, a samo wyzwanie stanowi ukłon w stronę hardkorowych graczy szukających większego wyzwania. Aby uzyskać dostęp do tego trybu, najpierw trzeba jednak zdobyć specjalne grzyby (Agaric) z ciał pokonanych sub-bossów i uwarzyć z nich eliksir u alchemiczki Verminii.

Soulframe – Preludes 12
Soulframe – Preludes 12

Dodatkowo w grze pojawiają się oblężenia fortec – nowy rodzaj misji, w których musimy przepędzić siły frakcji Ode z zajętych twierdz, wyeliminować czających się tam bossów oraz przejąć znak ich panowania.

W zależności od stylu, w jakim pokonamy to wyzwanie zmieni się również nasza reputacja wpływająca na kolejne oblężenia. Pojawił się również nowy vendor o imieniu Zenith. Wielbłąd będzie służył głównie jako sprzedawca dodatkowych pakietów (w tym pakiety Founders), a także inne przedmioty przydatne w rozwoju naszego bohatera. Oprócz tego otrzymujemy zapowiadany od dawna dwuręczny miecz jako nowy typ broni białej, a także dodatkowe totemy i runy pozwalające bardziej wyspecjalizować uzbrojenie oraz pogłębić więź z naturą Alca.

Nie zabrakło również licznych dodatkowych usprawnień – pojawiła się wreszcie szybka podróż za pomocą magicznych nasion Wevetseeds, a ekipa Digital Extremes poprawiła m.in. elementy kooperacji, mapy i interfejsu związanych chociażby z wyraźniejszymi oznaczeniami zadań na mapie. Gruntownie przebudowano także sekcję startową gry, w której nowi gracze budzą się teraz koło chatki mentora i w ramach samouczka mogą przetestować wszystkie trzy początkowe Pakty (klasy Spirit, Courage i Grace) w krainie Nightfold przed wyborem odpowiedniej ścieżki.

Cztery pakiety Founders – od wojownika po Paragona.

Soulframe – Preludes 12
Soulframe – Preludes 12

Równolegle z aktualizacją ruszył wcześniej wspomiany program Founders, czyli system pozwalający na dodatkowe wsparcie twórców poprzez wykupienie jednego z czterech pakietów.

GramTV przedstawia:

Do wyboru są cztery ścieżki inspirowane trzema cnotami (klasami postaci): wojownika (Wyld Tethren), maga-uzdrowiciela (Wyld Oscelda) oraz łucznika zabójcy (Wyld Sirin). Każdy z tych trzech zestawów kosztuje 29,99 USD (ok. 130 zł) i zawiera m.in.:

  • Natychmiastowy dostęp do testowej wersji Soulframe (tzw. Preludes) wraz z 2 zaproszeniami dla znajomych.
  • Ekskluzywny wybrany Wyld Pact (specjalną postać/pakt z przypisaną klasą).
  • Unikatowy pancerz i zestaw broni (głównej oraz pobocznej) dla danej ścieżki.
  • Ozdobnego ptasiego towarzysza.
  • Ekskluzywny talizman i paletę barw.
  • Pakiet waluty premium (Arcs) materiały do ulepszania ekwipunku.

Dodatkowym smaczkiem są bonusy wykraczające poza Soulframe – każdy posiadacz pakietu Founders otrzyma kod na unikalny skin miecza Envoy’s Sphere do Warframe – miły ukłon w stronę dotychczasowej społeczności Tenno.

Dla najbardziej zagorzałych przygotowano czwarty, rozszerzony pakiet Wyld Paragon w cenie 99,99 USD (ok. 430 zł). Obejmuje on wszystkie powyższe elementy przypisane do trzech Paktów naraz, ekskluzywny wielki miecz Paragon, dodatkową walutę Arcs i materiałów Moonsteel Threads do transmogryfikacji, a także 10 kodów zaproszeniowych dla znajomych.

Dodatkowo każdy, kto wykupi dowolny pakiet Founders, będzie mógł „zasadzić” własny wirtualny kwiat (tzw. Bloom) ze swoim imieniem w specjalnym ogrodzie Eternium – ciekawy społecznościowy akcent upamiętniający wczesnych fundatorów świata Soulframe. Digital Extremes podkreśla, że zawartość Founders pozostanie unikatowa – przedmioty te nie będą dostępne normalnie w grze po zakończeniu programu (choć w przyszłości planowane są krótkie ponowne otwarcia Founderów przy premierach Soulframe na nowych platformach).

Twórcy Soulframe pokreślają, że kluczem do stworzenia Soulframe jest ścisła współpraca ze społecznością tak, jak przy Warframe

Soulframe – Preludes 12
Soulframe – Preludes 12

Już wcześniejsze zapowiedzi i devstreamy sugerowały pojawienie się wielu z powyższych elementów – np. pomysł ciężkiego dwuręcznego ostrza, trybu hardcore czy poprawionego początku rozgrywki dla nowych graczy.. Wraz ze startem Founders Program twórcy zapraszają fanów, by od początku współtworzyli Soulframe (dyrektor kreatywny Geoff Crookes określa je wręcz jako “dom dla odkupienia” i miejsce dające nadzieję graczom szukającym wytchnienia).

Czy projekt powtórzy sukces Warframe? Za wcześnie wyrokować, ale jedno jest pewne – Digital Extremes umie tchnąć życie w gry budowane wraz ze społecznością.

Źródło:https://www.soulframe.com/en

Michał "Muradin" Grabowski

Z-ca Redaktora Naczelnego Gram.pl. Wielbiciel wyścigów, bijatyk i tych gier, które zasadniczo nikogo. To ja zacząłem ruch #GrajciewYakuzę. Po godzinach fan muzyki niezależnej i kuchni koreańskiej.

