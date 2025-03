Spekulacje na temat Modern Warfare 4 przybierają na sile. W nowej odsłonie może wrócić kontrowersyjna mechanika z jednej części Call of Duty

Informacje pochodzą od znanego data minera, który ujawnił długą listę kryptonimów broni z gry przewidzianej na 2026 rok. Trwają intensywne spekulacje jakoby nowe Call of Duty: Modern Warfare 4 miało mieć premierę na nowej konsoli Xbox. Niektórzy fani dostrzegli we wspomnianych nazwach podobieństwa do systemu Weapon Platforms, co sugeruje jego możliwy powrót.

Pojawiają się kolejne wycieki dotyczące potencjalnej, nowej odsłony CoD: MW4

Chociaż wydawca Activision nie ujawnił jeszcze żadnych informacji o kolejnej części Call of Duty, przecieki dotyczące przyszłorocznej odsłony zalewają internet. Jednym z najnowszych doniesień jest powrót trybu DMZ w Call of Duty 2026. Tryb oparty na mechanice ekstrakcji, inspirowany grami Escape from Tarkov czy Gray Zone Warfare, został wprowadzony w Modern Warfare 2 z 2022 roku, ale nie zdobył wystarczającej popularności, zwłaszcza w cieniu ogromnego sukcesu Warzone. Wsparcie dla DMZ zakończono w 2023 roku po premierze Modern Warfare 3, ale powrót studia Infinity Ward do sterów serii, może oznaczać powrót czegoś na kształt DMZ 2.0.