Specjalna wakacyjna produkcja Marvela zapowiedziana. Superbohaterowie ruszają na plażę w skąpych strojach

Powraca specjalne letnie wydanie komiksów Marvela.
Już 1 lipca na rynek trafi Marvel Swimsuit Special: Brand New Beach Day #1, czyli kolejna odsłona serii, która w latach dziewięćdziesiątych zdobyła sporą popularność, a w ubiegłym roku doczekała się udanego powrotu. Nowy zeszyt ma być mieszanką humorystycznych historii oraz efektownych ilustracji prezentujących bohaterów Marvela w nieco luźniejszym, wakacyjnym wydaniu.
Marvel Swimsuit Special – Marvel wznawia specjalną wakacyjną serię komiksową
W projekcie biorą udział uznani artyści, tacy jak Pasqual Ferry, Valerio Schiti, Dan Panosian, Javier Garrón czy Carmen Carnero. Do sieci trafiły już pierwsze okładki wydania, które zobaczycie poniżej.
Wydawnictwo zapowiada, że oprócz klasycznych ilustracji z bohaterami w strojach kąpielowych, czytelnicy otrzymają także cztery krótkie, przerysowane historie osadzone w różnych zakątkach uniwersum. W jednej z nich Hulk, She-Hulk oraz Doc Samson zmierzą się z treningiem na siłowni, w innej Namor zorganizuje widowiskową imprezę w Atlantydzie. Nie zabraknie również mutantów z X-Men, którzy pokażą, że pewność siebie to najlepszy styl, a także Spider-Mana w historii inspirowanej slasherami.
Przygotujcie swoje superbohaterskie sylwetki na plażę. Prosiliście o to, więc dostajecie. Marvel Swimsuit Special powraca i tym razem nie zamierzamy się powstrzymywać.
Nikt tutaj nie opuszcza treningu. Hulk, She Hulk, Doc Samson i nowy bohater Powerlift dają z siebie wszystko podczas wyczerpującej sesji.
Tak wygląda prawdziwa impreza w Atlantydzie. Namor organizuje najbardziej widowiskowe plażowe wydarzenie, jakie można sobie wyobrazić.
Nikt nie rozgrzewa atmosfery tak jak X-Meni. Mutanci w każdym wydaniu pokazują, że nic nie wygląda lepiej niż pewność siebie.
Adrenalina sięga zenitu w plażowej historii grozy ze Spider=Manem w roli głównej – czytamy w oficjalnym opisie.
Sam tytuł zeszytu jest wyraźnym nawiązaniem do motywu Brand New Day, znanego fanom Spider-Mana, co może być elementem szerszej strategii Marvela związanej z rozwojem tej marki także poza komiksami. Studio właśnie szykuje się do premiery czwartej części przygód Petera Parkera na dużym ekranie.
Seria Swimsuit Special zadebiutowała w 1991 roku jako humorystyczna odpowiedź na popularne wydania magazynów modowych i była publikowana do 1995 roku. Od początku wzbudzała skrajne emocje, z jednej strony przyciągając uwagę skąpymi strojami bohaterów, z drugiej prowokując dyskusje na temat sposobu przedstawiania postaci, szczególnie tych żeńskich.
