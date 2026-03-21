Specjalna wakacyjna produkcja Marvela zapowiedziana. Superbohaterowie ruszają na plażę w skąpych strojach

Już 1 lipca na rynek trafi Marvel Swimsuit Special: Brand New Beach Day #1, czyli kolejna odsłona serii, która w latach dziewięćdziesiątych zdobyła sporą popularność, a w ubiegłym roku doczekała się udanego powrotu. Nowy zeszyt ma być mieszanką humorystycznych historii oraz efektownych ilustracji prezentujących bohaterów Marvela w nieco luźniejszym, wakacyjnym wydaniu.

Marvel Swimsuit Special – Marvel wznawia specjalną wakacyjną serię komiksową

W projekcie biorą udział uznani artyści, tacy jak Pasqual Ferry, Valerio Schiti, Dan Panosian, Javier Garrón czy Carmen Carnero. Do sieci trafiły już pierwsze okładki wydania, które zobaczycie poniżej.