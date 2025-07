Spartacus powraca – nowa historia, znajomi bohaterowie i krwawy teaser House of Ashur

Zaprezentowano pierwszy teaser nadchodzącego miniserialu Spartacus: House of Ashur. Produkcja trafi na platformę Starz zimą, choć dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona. To powrót do dobrze znanej serii mini-seriali osadzonych w historycznych realiach. Tym razem jednak zaproponowano alternatywną ścieżkę fabularną.

Spartacus: House of Ashur – wraca kultowy serial historyczny

Punktem wyjścia House of Ashur jest pytanie: co by było, gdyby Ashur nie zginął, lecz pomógł Rzymianom zabić Spartakusa, tym samym kładąc kres rebelii niewolników? Nagrodą za zdradę ma być dla niego władza nad szkołą gladiatorów, niegdyś należącą do Batiatusa.