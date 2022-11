Space Tail – polska produkcja o psie w kosmosie już dostępna

Space Tail to propozycja od polskich ekip z Enjoy Studio i Longterm Games. Gra ma dziś swoją premierę i jest dostępna na PC oraz Nintendo Switch . Data nie została wybrana przypadkowo. Dokładnie 65 lat po raz pierwszy wysłano w kosmos pierwszego psa. Historię Łajki znają chyba wszyscy. Zachęcamy do zapoznania się z premierowym zwiastunem i najważniejszymi cechami produkcji. Wideo znajdziecie poniżej.

Pełny tytuł gry to Space Tail: Every Journey Leads Home, co może dawać do myślenia, że głównym celem gry będzie pomoc psiej bohaterce w znalezieniu drogi do domu. Bea, bo tak ma na imię suczka, zawędrowała tam, gdzie jeszcze nigdy nie stanęła ludzka noga. W trakcie starań pomogą jej nieocenione zmysły, takie jak węch, słuch i wrodzony spryt. Nasza podróż nie będzie jednak łatwą przeprawą, a na drodze stanie nam dużo niebezpieczeństw.