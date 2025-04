Warhammer 40,000: Space Marine 2 z dużą aktualizacją. Twórcy podzielili się opisem nowości

Warhammer 40,000: Space Marine 2 otrzymał kolejną dużą aktualizację, która potwierdza informacje z niedawnego ogłoszenia. Saber Interactive podzieliło się jakiś czas temu zapowiedzią kontynuacji gry w postaci trzeciej odsłony, jednak najnowszy tytuł wciąż miał otrzymywać sporo nowości, co właśnie następuje.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - opis najnowszej aktualizacji

Gracze Warhammer 40,000: Space Marine 2 mogą sprawdzić nową operację Exfiltration, w której naszym zadaniem jest dotarcie do placówki Adeptus Mechanicus i zmierzenie się z Trygonem, czyli potężnym przeciwnikiem należącym do tyranidów. Do gry trafiła także nowa zawartość w postaci pistoletu i kolorów zbroi.