Space Marine 2 odmienił Saber Interactive. Studio przyznaje, że musi odrzucać kolejne projekty

Tim Willits ujawnił, że po premierze hitu studio zaczęło odrzucać więcej ofert, niż jest w stanie zrealizować.
Sukces Warhammer 40,000: Space Marine 2 okazał się przełomowym momentem dla Saber Interactive. Studio przyznaje, że dziś otrzymuje znacznie więcej propozycji współpracy, niż jest w stanie zrealizować.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 otworzył Saber Interactive nowe możliwości
Tim Willits, dyrektor ds. kreatywnych w Saber Interactive, w rozmowie z serwisem The Game Business przyznał, że premiera Warhammer 40,000: Space Marine 2 całkowicie odmieniła sytuację studia. Według niego sukces produkcji wpłynął nie tylko na sposób tworzenia kolejnych gier, ale również na postrzeganie firmy przez partnerów biznesowych.
Dowiedzieliśmy się, że udana realizacja projektu opartego na znanej licencji sprawiła, iż właściciele największych marek zaczęli zgłaszać się do Saber Interactive z propozycjami nowych produkcji. Studio cieszy się obecnie tak dużym zainteresowaniem, że musi odrzucać więcej ofert, niż jest w stanie zaakceptować.
GramTV przedstawia:
Przedstawiciel dewelopera zdradził również, że wśród odrzuconych propozycji znalazł się wyjątkowo atrakcyjny projekt oparty na znanej licencji. Nie ujawnił jednak, o jaką markę chodzi. Jak sam przyznał, możliwość wybierania spośród wielu ofert jest oznaką sukcesu i komfortowej sytuacji studia.
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