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Space Marine 2 odmienił Saber Interactive. Studio przyznaje, że musi odrzucać kolejne projekty

Mikołaj Berlik
2026/07/08 11:30
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Tim Willits ujawnił, że po premierze hitu studio zaczęło odrzucać więcej ofert, niż jest w stanie zrealizować.

Sukces Warhammer 40,000: Space Marine 2 okazał się przełomowym momentem dla Saber Interactive. Studio przyznaje, że dziś otrzymuje znacznie więcej propozycji współpracy, niż jest w stanie zrealizować.

Warhammer 40,000: Space Marine 2
Warhammer 40,000: Space Marine 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2 otworzył Saber Interactive nowe możliwości

Tim Willits, dyrektor ds. kreatywnych w Saber Interactive, w rozmowie z serwisem The Game Business przyznał, że premiera Warhammer 40,000: Space Marine 2 całkowicie odmieniła sytuację studia. Według niego sukces produkcji wpłynął nie tylko na sposób tworzenia kolejnych gier, ale również na postrzeganie firmy przez partnerów biznesowych.

Dowiedzieliśmy się, że udana realizacja projektu opartego na znanej licencji sprawiła, iż właściciele największych marek zaczęli zgłaszać się do Saber Interactive z propozycjami nowych produkcji. Studio cieszy się obecnie tak dużym zainteresowaniem, że musi odrzucać więcej ofert, niż jest w stanie zaakceptować.

GramTV przedstawia:

Przedstawiciel dewelopera zdradził również, że wśród odrzuconych propozycji znalazł się wyjątkowo atrakcyjny projekt oparty na znanej licencji. Nie ujawnił jednak, o jaką markę chodzi. Jak sam przyznał, możliwość wybierania spośród wielu ofert jest oznaką sukcesu i komfortowej sytuacji studia.

Saber Interactive nie zamierza zwalniać tempa. Jeszcze w tym roku zadebiutuje Clive Barker's Hellraiser: Revival, a w dalszych planach znajdują się między innymi Hitman Classic Trilogy Remastered, Turok: Origins oraz remake Star Wars: Knights of the Old Republic. Choć studio nie zapowiedziało jeszcze Warhammer 40,000: Space Marine 3, sukces drugiej części sprawia, że wielu fanów spodziewa się kontynuacji w przyszłości.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/action/warhammer-40-000-space-marine-2-literally-changed-everything-for-saber-interactive-tim-willits-says-the-studios-had-to-turn-down-more-offers-than-it-can-possibly-accept/

Tagi:

News
strzelanka
wywiad
Saber Interactive
Warhammer 40,000: Space Marine
Warhammer 40,000
Warhammer
Warhammer 40,000: Space Marine 2
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112