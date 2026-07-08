Space Marine 2 odmienił Saber Interactive. Studio przyznaje, że musi odrzucać kolejne projekty

Tim Willits ujawnił, że po premierze hitu studio zaczęło odrzucać więcej ofert, niż jest w stanie zrealizować.

Sukces Warhammer 40,000: Space Marine 2 okazał się przełomowym momentem dla Saber Interactive. Studio przyznaje, że dziś otrzymuje znacznie więcej propozycji współpracy, niż jest w stanie zrealizować.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 otworzył Saber Interactive nowe możliwości

Tim Willits, dyrektor ds. kreatywnych w Saber Interactive, w rozmowie z serwisem The Game Business przyznał, że premiera Warhammer 40,000: Space Marine 2 całkowicie odmieniła sytuację studia. Według niego sukces produkcji wpłynął nie tylko na sposób tworzenia kolejnych gier, ale również na postrzeganie firmy przez partnerów biznesowych.