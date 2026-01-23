Zaloguj się lub Zarejestruj

South Park wkroczyło do Rocket League. Wydarzenie Cartman Crash Out jest już dostępne

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/23 19:30
Gracze Rocket League mają szansę na zdobycie nowych przedmiotów dzięki współpracy gry z serią South Park.

Rocket League wystartowało z nowym wydarzeniem oraz dodatkami inspirowanymi serialem South Park. W ramach współpracy gracze mogą zdobyć pięć darmowych Topperów, odblokować specjalną kalkomanię oraz kupić płatny pakiet z dodatkowymi elementami kosmetycznymi.

Rocket League x South Park
Rocket League x South Park

South Park łączy siły z Rocket League

Nowe wydarzenie Cartman Crash Out jest już dostępne dzięki partnerstwu z Epic Games i wprowadza do gry przedmioty nawiązujące do kultowego animowanego serialu dla dorosłych. South Park, który jest emitowany od 1997 roku, zasłynął kontrowersyjną satyrą i charakterystycznym humorem, a jego bohaterowie oraz hasła na stałe zapisały się w popkulturze, co czyni je naturalnym materiałem do growych crossoverów, podobnie jak wcześniej w Fortnite.

GramTV przedstawia:

Wydarzenie Cartman Crash Out, dostępne od 22 stycznia 2026 roku, pozwala graczom zdobyć pięć darmowych Topperów inspirowanych South Parkiem poprzez wykonywanie wyzwań. Każdy z przedmiotów śledzi inne statystyki w grze. Dodatkowo można bezpłatnie odblokować kalkomanię Cheesy Poofs Octane Decal. Lista Topperów oraz przypisanych im statystyk prezentuje się następująco:

  • Cartman Topper – śledzi gole zdobyte “żółwiem”
  • Stan Topper – śledzi zdobyte gole
  • Kyle Topper – śledzi asysty
  • Kenny Topper – śledzi liczbę zniszczeń pojazdu (demo)
  • Butters Topper – śledzi porażki

W sklepie w grze dostępny jest również płatny pakiet Stampede + South Park, który zawiera nadwozie Stampede oraz pięć kalkomanii inspirowanych głównymi bohaterami serialu: Cartmanem, Stanem, Kyle’em, Kennym i Buttersem. Wydarzenie Cartman Crash Out potrwa do 5 lutego i jest dostępne we wszystkich wersjach gry Rocket League, czyli na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One oraz Nintendo Switch.

Źródło:https://traxion.gg/rocket-league-launches-south-park-collaboration/

