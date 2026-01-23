South Park wkroczyło do Rocket League. Wydarzenie Cartman Crash Out jest już dostępne

Rocket League wystartowało z nowym wydarzeniem oraz dodatkami inspirowanymi serialem South Park. W ramach współpracy gracze mogą zdobyć pięć darmowych Topperów, odblokować specjalną kalkomanię oraz kupić płatny pakiet z dodatkowymi elementami kosmetycznymi.

South Park łączy siły z Rocket League

Nowe wydarzenie Cartman Crash Out jest już dostępne dzięki partnerstwu z Epic Games i wprowadza do gry przedmioty nawiązujące do kultowego animowanego serialu dla dorosłych. South Park, który jest emitowany od 1997 roku, zasłynął kontrowersyjną satyrą i charakterystycznym humorem, a jego bohaterowie oraz hasła na stałe zapisały się w popkulturze, co czyni je naturalnym materiałem do growych crossoverów, podobnie jak wcześniej w Fortnite.