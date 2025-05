South of Midnight z oficjalnym wynikiem. Twórcy wspominają o liczbie graczy

Od premiery South of Midnight minie w tym tygodniu dokładnie miesiąc. Jakiś czas temu informowaliśmy, że najnowsza produkcja studia Compulsion Games nie cieszy się zbyt dużą popularnością na Steam, ale wygląda na to, że twórcy nie mają powodów do obaw. Dowiedzieliśmy się bowiem, ilu graczy sprawdziło ostatnie dzieło zespołu odpowiedzialnego za takie tytuły jak Contrast czy We Happy Few.

Wiemy, ilu graczy sprawdziło South of Midnight

Wynikiem najnowszej produkcji Compulsion Games w rozmowie z redakcją Game Rant podzielił się Guillaume Provost, czyli dyrektor generalny i szef studia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dewelopera w South of Midnight od momentu premiery zagrało „ponad milion graczy”. Wspomniany rezultat nie jest jednak równoznaczny z liczbą sprzedanych egzemplarzy.