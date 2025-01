South of Midnight z kolejnymi szczegółami. Ujawniono wymagania sprzętowe gry

Zgodnie z zapowiedziami na wczorajszym Xbox Developer_Direct mieliśmy okazję zobaczyć nowe materiały z South of Midnight. W trakcie pokazu ujawniono również dokładną datę premiery wspomnianego tytułu. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji na temat nadchodzącej produkcji studia Compulsion Games.

Poznaliśmy wymagania sprzętowe South of Midnight na PC

Twórcy takich tytułów jak Contrast czy We Happy Few ujawnili bowiem wymagania sprzętowe swojej kolejnej gry. Na Steam udostępniono zarówno minimalne, jak i rekomendowane konfiguracje. Użytkownicy komputerów osobistych mogą więc sprawdzić, czy posiadany przez nich sprzęt poradzi sobie ze South of Midnight.