Soundtrack do Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 wywołuje mieszane emocje

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 z nowym podejściem do muzyki.

Decyzję o doborze muzyki skomentował sam Tony Hawk, legendarny skater i ikona serii, za pośrednictwem swojego konta na Instagramie. Wyjaśnił, że to on osobiście zdecydował o wprowadzeniu takiej mieszanki klasycznych kompozycji z całkowicie nowymi propozycjami do soundtracku Pro Skater 3 + 4.

To był mój wybór, by sięgnąć po inne utwory tych samych artystów, którzy pojawili się na ścieżkach dźwiękowych THPS3 i 4. Mam nadzieję, że odkrywanie to połowa frajdy i jeden z głównych powodów, dla których te soundtracki tak zapadły w pamięć. Więc słuchajcie i cieszcie się jazdą. Więcej przed nami… zarówno starego, jak i nowego.

Przypomnijmy, że Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 zadebiutuje 11 lipca 2025 roku. Zestaw zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.