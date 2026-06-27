Sekiro: No Defeat otrzymuje nowy zwiastun. Anime trafi do kin już we wrześniu

Anime Sekiro: No Defeat doczekało się nowego zwiastuna zapowiadającego kinową premierę produkcji. Film zadebiutuje w japońskich kinach 4 września 2026 roku i będzie wyświetlany przez ograniczony okres trzech tygodni. Po zakończeniu kinowej dystrybucji anime trafi również na platformę Crunchyroll, gdzie będzie dostępne ekskluzywnie jeszcze w 2026 roku.

Sekiro: No Defeat na nowym zwiastunie

Nowy materiał promocyjny został po raz pierwszy zaprezentowany podczas Annecy International Animation Film Festival, czyli jednego z najważniejszych festiwali animacji na świecie. Za produkcję anime odpowiada studio Qzil.la, znane z realizacji licznych projektów związanych ze sztuczną inteligencją i nowymi technologiami. Ta informacja wywołała obawy części fanów, którzy zaczęli spekulować, że adaptacja może wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję podczas produkcji. W odpowiedzi komitet produkcyjny wydał oficjalne oświadczenie, w którym zapewnił, że przy tworzeniu anime nie zostanie użyta żadna generatywna sztuczna inteligencja.