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Sekiro: No Defeat otrzymuje nowy zwiastun. Anime trafi do kin już we wrześniu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/27 14:00
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Zobaczcie najnowszy zwiastun anime Sekiro: No Defeat opartego o popularną grę soulslike.

Anime Sekiro: No Defeat doczekało się nowego zwiastuna zapowiadającego kinową premierę produkcji. Film zadebiutuje w japońskich kinach 4 września 2026 roku i będzie wyświetlany przez ograniczony okres trzech tygodni. Po zakończeniu kinowej dystrybucji anime trafi również na platformę Crunchyroll, gdzie będzie dostępne ekskluzywnie jeszcze w 2026 roku.

Sekiro: No Defeat
Sekiro: No Defeat

Sekiro: No Defeat na nowym zwiastunie

Nowy materiał promocyjny został po raz pierwszy zaprezentowany podczas Annecy International Animation Film Festival, czyli jednego z najważniejszych festiwali animacji na świecie. Za produkcję anime odpowiada studio Qzil.la, znane z realizacji licznych projektów związanych ze sztuczną inteligencją i nowymi technologiami. Ta informacja wywołała obawy części fanów, którzy zaczęli spekulować, że adaptacja może wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję podczas produkcji. W odpowiedzi komitet produkcyjny wydał oficjalne oświadczenie, w którym zapewnił, że przy tworzeniu anime nie zostanie użyta żadna generatywna sztuczna inteligencja.

Oficjalny opis fabuły przedstawia wydarzenia rozgrywające się w epoce Sengoku, kiedy Japonia była podzielona na liczne, nieustannie walczące ze sobą państwa. W centrum wydarzeń znajduje się kraina Ashina, ziemia pełna świętych miejsc i pradawnych tajemnic. Dwadzieścia lat po tym, jak Święty Miecza Isshin Ashina odzyskał region w wyniku brutalnego zamachu stanu, pojawia się nowe zagrożenie jakim jest Ministerstwo Wewnętrzne. Pragnąc ocalić swoją ojczyznę, wnuk Isshina, Genichiro, sięga po zakazane moce. Ostatnią nadzieją pozostaje porwany Boski Dziedzic oraz jego milczący obrońca, lojalny shinobi znany jedynie jako Sekiro. Produkcja opowie historię pana i jego sługi, którzy podejmują desperacką próbę przywrócenia równowagi w kraju stojącym na krawędzi upadku.

GramTV przedstawia:

Anime jest adaptacją wydarzeń znanych z gry Sekiro: Shadows Die Twice, jednej z najbardziej cenionych produkcji studia FromSoftware. Tak prezentuje się zwiastun produkcji:

Źródło:https://animecorner.me/sekiro-no-defeat-new-trailer-revealed-for-theatrical-release/

Tagi:

Popkultura
data premiery
zwiastun
film
fantasy
popkultura
anime
Sekiro: Shadows Die Twice
soulslike
Crunchyroll
film anime
Sekiro: No Defeat
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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