Soulslike o Pinokio za mniej niż 100 zł. Lies of P mocno przecenione

Weźmy takie Lies of P, które można teraz kupić w niższej cenie. Gra od Neowiz i Round8 Studio pojawiła się tak naprawdę znikąd, a koniec końców okazała się ogromnym hitem. I to takim, który swoją stylistyką mocno kojarzy się z Bloodborne. W tym wypadku jednak kierujemy poczynaniami chłopca znanego jako Pinokio. Niemniej nie jest to świat, jaki możemy znać z bajek – wręcz przeciwnie. Maszyny zbuntowały się i zaczęły zabijać ludzi oraz siać spustoszenie w mieście Krat. To na nas spoczywać będzie więc odpowiedzialność za eliminowanie wrażych zastępów. Zainteresowani? Szczegóły promocji poniżej.

W tej ponurej wersji cenionej książki Carlo Collodiego, Pinokio próbuje odszukać tajemniczego pana Dżepetto. Dociera do Kratu, miasta inspirowanego belle époque, w którym ludzkość zatraciła się w szaleństwie i zaczęła tworzyć zabójcze marionetki.

Pinokio musi teraz walczyć o przetrwanie, korzystając z różnego rodzaju uzbrojenia i wymiennych „rąk legionu” ze specjalnymi zdolnościami. Spotka też pokojowo nastawione postacie, ale musisz pomóc mu kłamać, aby spełnić jego marzenie o staniu się człowiekiem.

Wybierz broń

Skorzystaj z uniwersalnego systemu konstruowania broni, który pozwala Ci łączyć i dopasowywać ostrza i rękojeści. Zmieniaj „ręce legionu”, które zawierają zdolności pasujące do każdego stylu walki.

Przygotuj się na kłamstwa

Odkrywając miasto Kral napotkasz sytuacje, w których musisz albo kłamać albo mówić prawdę. Warto przemyśleć te decyzje, gdyż określą one zakończenie Twojej historii.

Walcz dla ludzkości

W trakcie przebijania się przez upadające miasto zmierz się z budzącymi grozę lalkami i udręczonymi duszami, aby ostatecznie stać się człowiekiem.