Soulslike o Pinokio za mniej niż 100 zł. Lies of P mocno przecenione

Weźmy takie Lies of P, które można teraz kupić w niższej cenie. Gra od Neowiz i Round8 Studio pojawiła się tak naprawdę znikąd, a koniec końców okazała się ogromnym hitem. I to takim, który swoją stylistyką mocno kojarzy się z Bloodborne. W tym wypadku jednak kierujemy poczynaniami chłopca znanego jako Pinokio. Niemniej nie jest to świat, jaki możemy znać z bajek – wręcz przeciwnie. Maszyny zbuntowały się i zaczęły zabijać ludzi oraz siać spustoszenie w mieście Krat. To na nas spoczywać będzie więc odpowiedzialność za eliminowanie wrażych zastępów. Zainteresowani? Szczegóły promocji poniżej.
Mroczna gra akcji w świecie fantasy inspirowana klasyczną historią Pinokia
To makabryczne soulslike czerpie inspiracje z niespodziewanego źródła – przygód Pinokia.
W tej ponurej wersji cenionej książki Carlo Collodiego, Pinokio próbuje odszukać tajemniczego pana Dżepetto. Dociera do Kratu, miasta inspirowanego belle époque, w którym ludzkość zatraciła się w szaleństwie i zaczęła tworzyć zabójcze marionetki.
Pinokio musi teraz walczyć o przetrwanie, korzystając z różnego rodzaju uzbrojenia i wymiennych „rąk legionu” ze specjalnymi zdolnościami. Spotka też pokojowo nastawione postacie, ale musisz pomóc mu kłamać, aby spełnić jego marzenie o staniu się człowiekiem.
Wybierz broń
Skorzystaj z uniwersalnego systemu konstruowania broni, który pozwala Ci łączyć i dopasowywać ostrza i rękojeści. Zmieniaj „ręce legionu”, które zawierają zdolności pasujące do każdego stylu walki.
Przygotuj się na kłamstwa
Odkrywając miasto Kral napotkasz sytuacje, w których musisz albo kłamać albo mówić prawdę. Warto przemyśleć te decyzje, gdyż określą one zakończenie Twojej historii.
Walcz dla ludzkości
W trakcie przebijania się przez upadające miasto zmierz się z budzącymi grozę lalkami i udręczonymi duszami, aby ostatecznie stać się człowiekiem.
Lies of P w promocji – 39% taniej
Aby zgarnąć Lies of P na konsolę PlayStation 5 w niższej cenie, wystarczy udać się pod ten adres. To tam produkcja w wersji pudełkowej sprzedawana jest z 39-procentową obniżką, co oznacza, że zamiast 164,99 zł zapłacimy 99,99 zł. Warto także wspomnieć, że gra dostępna jest w polskiej wersji językowej.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!