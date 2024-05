Soulmask z datą premiery we wczesnym dostępie. Nowy zwiastun survivalu w świecie tajemniczych wierzeń

Jeśli zaś chodzi o samą rozgrywkę, Soulmask zabierze graczy do rozległego świata z lasami deszczowymi, rzekami, pustyniami, wulkanami czy śnieżnymi górami. Do dyspozycji zainteresowanych oddane zostanie 8 różnych rodzajów broni i 75 umiejętności bojowych. Ponadto gra oferuje ciekawy system masek, dzięki któremu będzie można „przeskakiwać” między ciałami naszego bohatera oraz członków plemienia.

Sandboxowy survival w świecie pełnym starożytnych cywilizacji właśnie otrzymał datę premiery. Intrygujący Soulmask zadebiutuje w ramach wczesnego dostępu już 18 czerwca 2024 roku, a jeszcze do 15 maja zainteresowani mogą sprawdzić bezpłatną wersję demonstracyjną gry. W sieci ukazał się również nowy zwiastun za pośrednictwem IGN.

Na początku maja informowaliśmy o otwartych testach beta intrygującego Soulmask . Ciekawie zapowiadający się survival można jeszcze sprawdzać w ramach bezpłatnej wersji demonstracyjnej. Tymczasem twórcy postanowili podzielić się datą premiery gry we wczesnym dostępie, udostępniając również nowy zwiastun.

Przypomnijmy raz jeszcze, że data premiery Soulmask we wczesnym dostępie to 18 czerwca 2024 roku. Zainteresowani mogą dodać grę do listy życzeń na platformie Steam.

