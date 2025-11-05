Soulja Boy znów sprzedaje konsole! Tym razem oskarżany o kopiowanie sprzętu konkurencji

Według firmy Retroid, znanej z produkcji retro-handheldów, SouljaGame Flip to nic innego jak skopiowana i przemianowana wersja ich konsoli Retroid Pocket Flip 2 Handheld. Co więcej, jak twierdzą przedstawiciele Retroid, strona internetowa SouljaGame wykorzystała zdjęcia oryginalnego produktu bez zgody, a sam sprzęt jest sprzedawany za ponad dwukrotnie wyższą cenę – 436,50 USD. Według nich różnice między urządzeniami są czysto kosmetyczne, a wewnętrzne komponenty oraz oprogramowanie pozostają praktycznie identyczne.

„Nie wiedziałem o tym. To nie jest żadna oficjalna umowa licencyjna” – powiedział rzecznik Retroid w rozmowie z serwisem RetroDodo. „Nie ma pozwolenia na zmianę nazwy naszych produktów i sprzedaż ich jako swoich. Retroid Pocket Flip 2 jest opatentowany w Stanach Zjednoczonych przez nas”. Co nie jest zaskakujące, sam Soulja Boy jak dotąd nie odniósł się do zarzutów. Ale swój produkt w typowy dla siebie sposób zareklamował na Instagramie.

Nie jest to jednak pierwszy raz, gdy artysta popada w konflikt z branżą gier. W 2018 roku został zmuszony do wycofania ze sprzedaży własnych emulatorów po tym, jak Nintendo zagroziło mu pozwem sądowym. Trzy lata później ogłosił w mediach społecznościowych, że został „nowym właścicielem Atari”, co firma szybko zdementowała, przypominając, że faktycznym prezesem jest Wade Rosen.

Pomimo marketingowych zapewnień, że SouljaGame Flip to „najlepsza przenośna konsola do gier polecana przez Soulja Boya”, wszystko wskazuje na to, że projekt może zakończyć się kolejnym skandalem w karierze rapera. Dla przypomnienia – Soulja Boy, czyli DeAndre Cortez Way, zdobył popularność w 2007 roku przebojem Crank That (Soulja Boy), jednak od lat stara się budować także wizerunek entuzjasty gier wideo i przedsiębiorcy technologicznego. Z marnym skutkiem. Jego najnowsza przygoda z branżą ponownie pokazuje jednak, że granica między pasją a naruszeniem praw autorskich potrafi być wyjątkowo cienka.