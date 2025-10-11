45 lat temu James Cameron pomógł stworzyć podróbkę Gwiezdnych wojen, o której każdy fan science fiction wolał zapomnieć

Film nie stał się klasykiem gatunku.

W minioną środę minęło czterdzieści pięć lat od premiery jednej z największych porażek science fiction. To właśnie 8 września 1980 roku zadebiutował film Bitwa wśród gwiazd, przy którym pracował James Cameron. Zanim stworzył przełomowe produkcje, takie jak Terminator, Obcy - decydujące starcie, Titanic czy Avatar, jego droga do światowej sławy wiodła przez projekt uznawany powszechnie za nieudolną próbę naśladowania Gwiezdnych wojen. Bitwa wśród gwiazd – minęło 45 lat od premiery James Cameron, na długo zanim zadebiutował jako reżyser w filmie Terminator, a jeszcze wcześniej zmagał się z produkcją niechlubnej Piranii II: Latający mordercy, pracował w branży filmowej przy różnych funkcjach technicznych. Jako początkujący twórca dołączył do zespołu Rogera Cormana, legendarnego producenta niskobudżetowych hitów, gdzie został zatrudniony jako twórca modeli i dyrektor artystyczny. Właśnie w tym okresie jego nazwisko zostało po raz pierwszy związane z głośnym, choć kontrowersyjnym tytułem Bitwa wśród gwiazd.

Film trafił do kin w 1980 roku, zaledwie kilka tygodni po premierze Imperium kontratakuje. Przez krytyków i widzów został szybko ochrzczony mianem nieudolnej kopii Gwiezdnych wojen, choć jego twórcy inspirowali się również klasykami kina, takimi jak Siedmiu samurajów Akiry Kurosawy czy Siedmiu wspaniałych. Głównym bohaterem historii był młody farmer Shad, który zostaje wciągnięty w międzygwiezdną wojnę i musi stawić czoła brutalnemu tyranowi, by ocalić swój świat. Brzmi znajomo? Podobieństwa do losów Luke’a Skywalkera nie były przypadkowe.

James Cameron odpowiadał w produkcji za stronę wizualną i efekty specjalne, a jego praca została dostrzeżona nawet przez najbardziej krytycznych recenzentów. Choć sam film spotkał się z mieszanym przyjęciem, chwalono jego pomysłowe rozwiązania techniczne. Dla młodego filmowca była to pierwsza poważna lekcja kina gatunkowego i moment, w którym zaczął rozwijać swoje zainteresowanie nowatorskimi efektami wizualnymi. Po odejściu od współpracy z Cormanem Cameron rozpoczął własną drogę artystyczną, tworząc filmy, które wyznaczały nowe standardy w dziedzinie efektów specjalnych. Choć Bitwa wśród gwiazd nie przyniosło mu sławy, to właśnie tam zdobył doświadczenie, które później przełożyło się na przełomowe wizualnie projekty. Ciekawostką jest, że ta wczesna współpraca pośrednio połączyła Camerona z inną filmową legendą. Roger Corman był bowiem producentem nigdy oficjalnie niewydanego filmu Fantastyczna Czwórka z 1994 roku. Produkcja została wycofana z dystrybucji, ale przez lata krążyła w obiegu nieoficjalnym, zyskując status kultowy.

