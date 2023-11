Sony zaskoczy fanów PlayStation? Firma rzekomo wciąż nie odkryła wszystkich kart

Na powyższe stwierdzenie zareagował natomiast „shinobi602”, czyli cieszący się renomą branżowy informator, który obecnie pracuje w Wushu Studios. W odpowiedzi na wpis wspomnianego użytkownika poinformował, że Sony oprócz Rise of the Ronin i Death Stranding 2 (które swoją drogą nadal nie otrzymało nawet przybliżonego terminu premiery) ma również w zanadrzu „inne rzeczy”, które w domyśle mają pojawić się w 2024 roku. „Shinobi602” dodał jednak następnie, że to, czy wszystko pójdzie po myśli japońskiej firmy, jest już „inną kwestią”.

Na koniec warto dodać, że już 7 grudnia 2023 roku odbędzie się The Game Awards 2023. Niewykluczone więc, że Sony skorzysta z okazji i na wspomnianym wydarzeniu miło zaskoczy fanów PlayStation kolejnymi zapowiedziami. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać nowych wiadomości ze strony japońskiej firmy na temat planów na 2024 rok.