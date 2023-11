PlayStation Studios pracuje nad 12 grami-usługami. Połowa z nich została opóźniona

To łączna liczba tytułów dostępnych w usługach na żywo i w trybie wieloosobowym, a w perspektywie średnio- i długoterminowej chcemy promować tego rodzaju usługi i taka jest niezmienna polityka naszej firmy. To nie jest tak, że trzymamy się określonych tytułów, ale jakość gry powinna być najważniejsza.

Spośród szykowanych przez Sony gier jest nowy tytuł od Bungie, a także wieloosobowa gra ze świata The Last of Us, multiplayerowy Horizon i nowa marka od londyńskiego studia PlayStation. Nie wiadomo, czy któraś z tych produkcji została opóźniona.