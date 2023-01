Sony zablokowało możliwość kupna Skull and Bones w PS Store. Gracze odzyskują pieniądze

Przed dwoma tygodniami Ubisoft zorganizował nowy pokaz Skull and Bones, prezentując trzydzieści minut z nachodzącej gry o piratach. Niestety na debiut gry będziemy musieli jeszcze trochę poczekać i niedawno produkcja doczekała się już szóstego opóźnienia. Tym razem francuski deweloper nie ogłosił nowej daty, jedynie zapewniając czekających graczy, że Skull and Bones trafi na rynek w przyszłym roku finansowym. Nieoczekiwanie możliwość zakupu gry przed premierą zostało zablokowane w PlayStation Store.

Sony anulowało zamówienia przedpremierowe na Skull and Bones

Kilku użytkowników Reddita poinformowało, że zamówienia przedpremierowe na Skull and Bones w cyfrowym sklepie PlayStation zostały anulowane. Sony zwróciło pieniądze klientom, pomimo braku jakiegokolwiek komunikatu dotyczącego anulowania zamówienia. Przed autoryzacją zwrotu pieniędzy gracze powinni otrzymać wiadomość mailową, która nigdy do nich nie dotarła. Co więcej, kwota za płatność gry została automatycznie dodana do portfela w PlayStation Store, bez możliwości wybrania innej opcji zwrotu pieniędzy.