Sony ułatwia zwroty w PlayStation Store. Jest jednak pewien haczyk

Sony wprowadziło ułatwienia w zwrotach za cyfrowe zakupy w PlayStation Store. Gracze mogą teraz żądać zwrotu za gry i dodatki DLC, korzystając z PlayStation Store w przeglądarce internetowej lub za pośrednictwem aplikacji PS App na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Jest jednak pewien haczyk – funkcja ta nie jest dostępna bezpośrednio na PS5.

Proces wymaga zalogowania się do PS Store w przeglądarce lub aplikacji, przejścia do historii transakcji przez menu w prawym górnym rogu i wybrania opcji zwrotu dla danej pozycji. Zwrot gry lub DLC jest możliwy, jeśli zakup nastąpił w ciągu ostatnich czternastu dni i pozycja nie została jeszcze pobrana na konsolę. Sony zaznacza, że wyjątki mogą dotyczyć sytuacji, gdy produkt jest wadliwy.

Dla przedmiotów w grze, takich jak pakiety gotówki w tytułach typu GTA czy inne wirtualne ulepszenia, zwrot jest możliwy, jeśli gra nie została uruchomiona od momentu ich zakupu. Przedmioty te są zazwyczaj aktywowane przy kolejnym uruchomieniu gry, dlatego np. pakiet GTA staje się bezzwrotny natychmiast po odpaleniu tytułu.

Zamówienia przedpremierowe można anulować w dowolnym momencie przed datą premiery, co gwarantuje pełny zwrot środków. Wymóg 14 dni nie ma tu zastosowania, o ile gra nie została jeszcze wydana. Wstępne pobieranie kwalifikują się do zwrotu, o ile główna część gry nie została pobrana. Anulowanie pre-loadu uniemożliwia działanie wszelkich dodatkowych treści. Użytkownicy PS5 powinni wyłączyć ustawienie automatycznego pobierania, aby uniknąć problemów ze zwrotami, ponieważ pobieranie na PS5 uruchamia się samoczynnie.

Mimo wprowadzonych ułatwień, system zwrotów Sony jest mniej elastyczny niż te oferowane przez inne platformy cyfrowe, takie jak Steam. Platforma pozwala bowiem na zwrot nawet pobranych gier, jeśli były one grane krócej niż dwie godziny i nadal mieszczą się w czternastodniowym limicie czasowym. Sony prawdopodobnie unika zwrotów pobranych gier ze względu na możliwość grania offline na konsolach.