Sony przejmie CD Projekt RED? Przedstawiciele polskiej firmy odpowiadają na plotkę

Od momentu wydania Cyberpunka 2077 pojawiło się wiele plotek, według których CD Projekt RED miałby zostać przejęty. Wiele mówiło się o zakusach m.in. Microsoftu, ale nie brakowało również doniesień o innych firmach, które byłyby zainteresowane kupnem polskiego studia. W weekend pojawiła się kolejna tego typu plotka, tym razem informująca, że to Sony chce przejąć RED-ów. Jeden z informatorów związanych z Destiny napisał na swoich serwerze Discorda, że japońska firma przymierza się do zakupu twórców Wiedźmina, a do tego Sony planuje stworzenie Days Gone 2. Druga z plotek jasno wskazuje, że te informacje nie są prawdziwe, ale mimo to wiele osób uwierzyło w te doniesienia.

Sony nie kupuje CD Projekt RED

Nie brakowało nawet komentarzy, że Wiedźmin 4 i pozostałe gry CD Projekt RED staną się ekskluzywnymi tytułami dla konsol PlayStation. Wiele kont na Twitterze zaczęło powielać plotkę o sprzedaży CD Projekt RED, którą jak potwierdzili przedstawiciele polskiej firmy, nie jest prawdziwa.