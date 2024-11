Sony potwierdza wynik sprzedaży PlayStation 2. Jedna z najlepiej sprzedających się konsol wszech czasów

Sony przypomniało również o ikonicznych grach na PlayStation 2, takich jak: Jak and Daxter (2001), Twisted Metal: Black (2001), Ico (2001), Ratchet & Clank (2002), Sly Cooper (2002), Killzone (2004), God of War (2005), Resident Evil 4 (2005) czy Shadow of the Colossus (2005).

Jeśli zaś chodzi o pierwsze PlayStation, urządzenie rozeszło się w liczbie 102 milionów sztuk w latach 1994-2006. PlayStation 3 odnotowało wynik 87 milionów, natomiast PS4 – 117 milionów.