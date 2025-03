Sony opatentowało nowy system. NPC będzie naśladowało styl gry użytkownika

Sztuczna inteligencja od lat odgrywa kluczową rolę w grach wideo, a rozwój technologii uczenia maszynowego pozwala na coraz głębszą immersję i poprawę jakości rozgrywki, choć gracze nie zawsze reagują na zmiany z entuzjazmem. Sony postanowiło wykorzystać SI w dość innowacyjny sposób, dlatego firma opatentowała system, który może zmienić sposób, w jaki gracze doświadczają gier wieloosobowych.

Sony opatentowało nowy system NPC

Patent, który pierwotnie złożono w sierpniu 2023 roku, a publicznie udostępniono 6 marca 2025 roku, opisuje program postaci NPC, którzy naśladują styl gry prawdziwych graczy. System opiera się na dobrowolnym udostępnianiu danych z rozgrywki przez graczy, a następnie wykorzystuje model treningowy SI do stworzenia wirtualnego towarzysza. Taki NPC mógłby zastąpić lub uzupełnić drużynę w grach wieloosobowych, co szczególnie przypadnie do gustu osobom unikającym gry z przypadkowymi użytkownikami. System ten ma na celu ułatwienie gry w trybie kooperacyjnym osobom preferującym rozgrywkę solo, a także tym, którzy nie chcą dołączać do drużyn z nieznajomymi graczami.