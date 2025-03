Sony ogłosiło nową, główną dyrektor finansową. Stanowisko obejmie Lin Tao

Sony ogłosiło, że Lin Tao, dotychczasowa wiceprezes ds. finansów, strategii korporacyjnej i rozwoju w Sony Interactive Entertainment, obejmie stanowisko Głównej Dyrektor Finansowej (CFO) całej grupy Sony.

Sony przechodzi obecnie poważne zmiany na najwyższych szczeblach zarządzania. Hiroki Totoki, dotychczasowy prezes, dyrektor operacyjny (COO) i CFO Sony, a także przewodniczący Sony Interactive Entertainment, od 1 kwietnia 2025 roku obejmie stanowisko prezesa i CEO Sony Group. W ramach zmian w strukturze kierowniczej PlayStation, Hideaki Nishino awansował na stanowisko prezesa i CEO tej dywizji, zastępując dotychczasowy układ z podwójnym kierownictwem, w którym dzielił obowiązki z Hermenem Hulstem, szefem PlayStation Studios. Lin Tao nową, główną dyrektor finansową Stanowisko CFO, dotychczas zajmowane przez Totokiego, przejmie Lin Tao, która od 25 lat jest związana z Sony. Tao będzie pierwszą kobietą na tym stanowisku, a jej nowa rola może otworzyć jej drogę do objęcia w przyszłości funkcji prezesa i dyrektora generalnego (CEO) całej firmy. Według raportu Nikkei Asia, wielu analityków i menedżerów przewidywało, że nowym dyrektorem finansowym zostanie Naoya Horii, bliski współpracownik Totokiego. Jednak koncern postawił na Tao, co świadczy o dużym zaufaniu do jej kompetencji.

Lin Tao dołączyła do Sony w 2000 roku, wspierając rozwój działów PlayStation oraz gier mobilnych. W 2016 roku współpracowała z byłym szefem PlayStation Kazem Hiraiem i obecnym CEO Sony, Kenichiro Yoshidą, co przyczyniło się do jej awansu na stanowisko starszego wiceprezesa Sony Interactive Entertainment w 2021 roku. Odegrała kluczową rolę w wielu strategicznych przejęciach Sony, w tym w zakupie Bungie za 3,7 miliarda dolarów w 2022 roku. Od 2023 roku blisko współpracowała z Totokim, pomagając mu w restrukturyzacji Sony Interactive Entertainment, co uczyniło ją naturalną kandydatką do awansu na wyższe stanowisko w strukturze korporacyjnej.

GramTV przedstawia:

Interesującym aspektem tej nominacji jest fakt, że stanowisko CFO w Sony często było trampoliną do objęcia roli prezesa i CEO. Zarówno Kenichiro Yoshida, jak i Hiroki Totoki spędzili kilka lat jako CFO, zanim awansowali na najwyższe stanowiska w firmie. Oznacza to, że Lin Tao również może znajdować się na ścieżce do objęcia sterów całej grupy Sony w przyszłości. Na razie jednak Sony koncentruje się na bieżących zmianach i zapewnieniu stabilności zarządzania. Akcjonariusze firmy wydają się być zadowoleni z wprowadzonych zmian, a nominacja Tao stanowi kolejny krok w ewolucji korporacyjnej struktury Sony.