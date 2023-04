Sony oburzone decyzją CMA, a Jim Ryan obawia się "poważnych szkód"

Według szefa Sony Interactive Entertainment otrzymanie gorszej wersji Call of Duty na PlayStation może poważnie zaszkodzić reputacji japońskiej firmy.

Pod koniec ubiegłego miesiąca donosiliśmy o nowym oświadczeniu brytyjskiego Urzędu ds. Konkurencji i Rynków (CMA) w sprawie przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. CMA stwierdziło, że transakcja nie zaszkodzi konkurencji w przestrzeni konsolowej, a uczynienie gier Activision – w tym serii Call of Duty – ekskluzywnymi produktami dla Xboksa byłoby znacząco stratne w każdym prawdopodobnym scenariuszu dla giganta z Redmond.

Teraz natomiast, jak nietrudno się domyślić, dowiedzieliśmy się, co na ten temat sądzi konkurencja Microsoftu, czyli oczywiście Sony.

Sony obawia się poważnych szkód i uważa, że decyzja CMA jest irracjonalna

Jak podaje serwis GamesIndustry.biz, zdaniem japońskiej korporacji zmiana stanowiska przez CMA jest zaskakująca, bezprecedensowa i irracjonalna. W 11-stronicowym oświadczeniu branżowy gigant szczegółowo opisał błędy, które jego zdaniem popełnił brytyjski regulator przy swoich badaniach i analizach.

Sony nie zgadza się również z danymi zaprezentowanymi przez CMA. Według nich wynika, iż gracze, którzy spędzają z Call of Duty mniej niż 10 godzin bądź wydają na daną odsłonę serii mniej niż 100 dolarów nie będą widzieli powodu, aby zamienić PlayStation na Xboksa. Oprócz tego firma twierdzi, że CMA nie wzięło pod uwagę tego, jak dużo pieniędzy na daną odsłonę Call of Duty są w stanie przeznaczyć najbardziej zaangażowani gracze, a także korzyści, z jakich mógłby czerpać Microsoft po włączeniu serii do usługi Xbox Game Pass.

Japończycy postanowili wykorzystać wypowiedź Harveya Smitha z Arkane Studios, według którego po przejęciu Bethesdy, do której wspomniane studio należy, zespół pracujący nad grą Redfall otrzymał od Microsoftu polecenie, by skupić się na wersjach dedykowanych komputerom osobistym i konsolom Xbox Series X/S, a pominąć tę, która jest przeznaczona na PlayStation 5. Microsoft temu stanowczo zaprzeczył.