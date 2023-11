Ghost of Tsushima ma już scenariusz. Chad Stahelski o postępach nad filmem

O tym, że powstaje filmowa adaptacja gry Ghost of Tsushima od studia Sucker Punch Productions, wiemy już od dłuższego czasu. Teraz natomiast reżyser produkcji, Chad Stahelski, w rozmowie z dziennikarzami serwisu Screen Rant ujawnił, że po prawie dwóch latach od oficjalnej zapowiedzi scenariusz filmu jest kompletny i najprawdopodobniej niedługo ruszą zdjęcia.

Mamy scenariusz, jesteśmy już prawie gotowi na ruszenie dalej. Rozwój jest zawsze trudny, to studia, strajki, dostępność i zwiad. Trzeba sprawić, by coś powstało. Myślę, że dwie rzeczy, które są mi najbliższe i najbardziej mnie interesują, to Highlander i Ghost of Tsushima. Obie są niesamowite, a historia Ghosta jest jedną z moich ulubionych w historii.