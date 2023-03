Gorsza jakość i większa cena Call of Duty, czyli obaw Sony ciąg dalszy

Słynnej afery ciąg dalszy. Jak podaje Tom Warren na swoim Twitterze, CMA opublikowało nowy raport, w którym podsumowano ostatnie działania dwóch branżowych gigantów: Microsoftu oraz Sony. Obie korporacje wysłały do urzędników z Wielkiej Brytanii kolejne dokumenty.

Podczas gdy Microsoft potwierdził po raz kolejny, że może zapewnić Sony dostępność gier z serii Call of Duty na konsolach PlayStation w ramach umowy. Tak wygląda to z perspektywy giganta z Redmond:

Microsoft jest gotowy, tak jak od pierwszego dnia, zawrzeć umowę z Sony, aby zapewnić dostępność Call of Duty na PlayStation. Microsoft wielokrotnie zobowiązywał się do tego zarówno publicznie, jak i prywatnie. Tyle że w przeciwieństwie do Nintendo i NVIDII, Sony stanowczo odmówiło zawarcia porozumienia z Microsoftem, wzywając z kolei do zablokowania fuzji. Sony ma ponad dwukrotnie większą bazę zainstalowanych konsol i ich sprzedaż niż Microsoft w skali globalnej. Stanowisko Sony musi być postrzegane jako to, czym naprawdę jest: samolubną próbą ochrony swojej dominującej pozycji na rynku, a nie jako prawdziwe obawy dotyczące dalszego dostępu do Call of Duty – który mógł być zapewniony miesiące temu.