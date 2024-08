Sony dzieli się planami na rozwój Concord po premierze. Pierwsze nowości trafią do gry jeszcze w tym roku

Pierwszy sezon ma zadebiutować w październiku, wprowadzając do Concord nowego Freegunnera wraz z wariantami, mapę czy przedmioty kosmetyczne. Nie zabraknie także usprawnień w zakresie Quality of Life, a także nowych nagród do zdobycia. W ramach The Tempest do gry trafi sklep „dla tych, którzy chcą jeszcze bardziej spersonalizować swoich Freegunnerów za pomocą dodatkowych przedmiotów”.