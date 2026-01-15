Sony czyści PlayStation Store. Zniknęło ponad 1000 gier jednego wydawcy

Wygląda na to, że Sony rozpoczęło zdecydowane działania wymierzone w niskiej jakości produkcje zalewające PlayStation Store. Jak zauważyli użytkownicy mediów społecznościowych, z cyfrowej dystrybucji PlayStation zniknęły wszystkie gry wydawane przez ThiGames – firmę, która pod względem liczby opublikowanych tytułów była czwartym największym wydawcą na tej platformie. W sumie usunięto aż 1194 produkcje.

1194 gry zniknęły z dnia na dzień. Sony podejmuje radykalny krok

Od dłuższego czasu cyfrowe sklepy z grami borykają się z problemem kontroli jakości. Produkcje określane mianem shovelware, często tworzone masowo, niskim kosztem i bez realnej wartości rozrywkowej, regularnie trafiają do sprzedaży. Dotyczy to zarówno Steama, jak i sklepów konsolowych Sony oraz Nintendo. Wiele z tych tytułów to proste gry logiczne, często wykorzystujące losowe grafiki lub mechaniki inspirowane popularnymi markami, które na danej platformie nie są oficjalnie dostępne. Do tej pory brakowało jednak wyraźnych reakcji ze strony właścicieli platform.