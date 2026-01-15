Sony czyści PlayStation Store. Zniknęło ponad 1000 gier jednego wydawcy

Wygląda na to, że Sony rozpoczęło zdecydowane działania wymierzone w niskiej jakości produkcje zalewające PlayStation Store. Jak zauważyli użytkownicy mediów społecznościowych, z cyfrowej dystrybucji PlayStation zniknęły wszystkie gry wydawane przez ThiGames – firmę, która pod względem liczby opublikowanych tytułów była czwartym największym wydawcą na tej platformie. W sumie usunięto aż 1194 produkcje.
1194 gry zniknęły z dnia na dzień. Sony podejmuje radykalny krok
Od dłuższego czasu cyfrowe sklepy z grami borykają się z problemem kontroli jakości. Produkcje określane mianem shovelware, często tworzone masowo, niskim kosztem i bez realnej wartości rozrywkowej, regularnie trafiają do sprzedaży. Dotyczy to zarówno Steama, jak i sklepów konsolowych Sony oraz Nintendo. Wiele z tych tytułów to proste gry logiczne, często wykorzystujące losowe grafiki lub mechaniki inspirowane popularnymi markami, które na danej platformie nie są oficjalnie dostępne. Do tej pory brakowało jednak wyraźnych reakcji ze strony właścicieli platform.
Tym razem sytuacja wygląda inaczej. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez użytkownika RobThanatos, cała oferta ThiGames została nagle usunięta z PlayStation Store. Wydawca zasłynął przede wszystkim z serii „The Jumping”, obejmującej dziesiątki niemal identycznych gier, takich jak The Jumping Spaghetti, The Jumping Wrap czy The Jumping Orange 3. Produkcje te były znane z ekstremalnie krótkiego czasu potrzebnego do zdobycia platynowego trofeum, często mieszczącego się w przedziale od kilku do kilkudziesięciu minut.
Dane zgromadzone przez serwis TrueTrophies wskazują, że większość gier ThiGames miała deklarowany czas ukończenia na poziomie od zera do pół godziny. W praktyce oznaczało to możliwość szybkiego zdobywania trofeów, co przez lata przyciągało część użytkowników zainteresowanych podbijaniem statystyk konta, a nie samą rozgrywką. Wystarczyło wykonać proste, powtarzalne czynności, by otrzymać komplet osiągnięć, w tym platynę.
Co istotne, ThiGames nie jest jedynym wydawcą specjalizującym się w tego typu produkcjach. Inne firmy, takie jak Webnetic, które również znajdują się w czołówce pod względem liczby wydanych gier, nadal pozostają obecne w sklepie Sony.
