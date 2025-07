Sons of the Forest znów przyciąga graczy. To zasługa aktualizacji i dużej obniżki ceny

Sons of the Forest ponownie znalazło się w centrum uwagi, przeżywając znaczący wzrost aktywności graczy. Wydany w lutym 2024 roku tytuł odnotował teraz imponujący wzrost liczby użytkowników.

Mimo że absolutny szczyt popularności Sons of the Forest przypadł na okres wczesnego dostępu w 2023 roku, gromadząc wówczas ponad 400 000 graczy, po globalnej premierze gra utrzymała lojalną społeczność liczącą od 10 do 20 tysięcy aktywnych osób.

Po niemal szesnastu miesiącach od swojego debiutu produkcja osiągnęła kolejny ważny kamień milowy. 29 czerwca 2025 roku zanotowano najwyższą w tym roku liczbę jednocześnie grających użytkowników, przekraczającą 49 000. To niemal dorównuje poprzedniemu rekordowi z października 2024 roku, kiedy w grze bawiło się ponad 53 000 fanów.

Za obecnym ożywieniem stoją przede wszystkim dwa czynniki. Pierwszy z nich, to niedawno udostępniona aktualizacja, która nie tylko wprowadziła nowe elementy rozgrywki, ale również rozwiązała wiele zgłaszanych problemów technicznych. Po drugie, i co równie ważne, Sons of the Forest zostało objęte znaczącym rabatem w ramach tegorocznej letniej wyprzedaży Steam. Za grę zapłacimy obecnie 47,25 zł, co stanowi obniżkę o 66%.

Przypomnijmy, że Sons of the Forest opuściło wczesny dostęp 22 lutego 2024 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych.