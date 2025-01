Sons of the Forest z wielką aktualizacją. To dobry moment, by powrócić na odległą wyspę

W lutym ubiegłego roku Sons of the Forest doczekało się debiutu w ramach pełnej wersji. Od tego czasu pojawiało się kilka drobnych patchy i hotfixów, jednak tym razem deweloperzy podzielili się aktualizacją, która poza usprawnieniami, wprowadza też nowości. Gracze mogą liczyć między innymi na tratwy czy schematy murów obronnych, ale to nie wszystko, co przygotowali twórcy.