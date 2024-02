Wyczekiwany debiut pełnej wersji Sons of the Forest. Koniec wczesnego dostępu

Dziś w nocy udostępniona zostanie pełna wersja gry Sons of the Forest.

Dziś w nocy – a dokładniej 23 lutego około godziny 1:00 czasu polskiego – studio Endnight Games udostępni pełną wersję gry Sons of the Forest, która tym samym opuści wczesny dostęp. Produkcja znajdowała się w Steam Early Access dokładnie rok. Jest dostępna wyłącznie na komputerach osobistych we wspomnianym sklepie i oferuje lokalizację kinową (z polskimi napisami). Deweloperzy zapewniają, że po debiucie pełnej wersji cena gry nie ulegnie zmianie.

Sons of the Forest opuszcza wczesny dostęp

Jeszcze tydzień temu informowaliśmy Was o nowościach, których możemy spodziewać się właśnie w wersji 1.0. W Sons of the Forest pojawią się przede wszystkim zupełnie nowe lokacje czy przedmioty. Oprócz tego zapewniono, że Timmy zacznie odgrywać większą rolę w fabule. Nie pozostaje więc nic innego, jak cierpliwie czekać na nocną premierę pełnej wersji!