Sons of the Forest z kolejnymi nowościami. Wyższy poziom trudności

Wincenty Wawrzyniak

Endnight Games udostępniło kolejną aktualizację dla gry Sons of the Forest.

Jak podaje serwis DSOGaming , przedstawiciele studia Endnight Games udostępnili kolejną aktualizację do gry Sons of the Forest . Patch oznaczony numerem 06 wprowadził interesujące nowości oraz wyeliminował całkiem sporo błędów i innych problemów technicznych. Kolejna aktualizacja do gry Sons of the Forest Prawdopodobnie największą atrakcją jest wyższy poziom trudności o nazwie Hard Survival. Gracze, którzy zdecydują się na wybór tego trybu, będą musieli liczyć się z mniejszą dostępnością jedzenia oraz większą wrażliwością postaci na zimno. Oprócz tego po wczytaniu gry zapasy przestaną pojawiać się ponownie w skrzyniach.

Przydatną nowością na pewno okaże się możliwość zbierania kamienia oraz przerabiania go na różne elementy konstrukcyjne, takie jak ściany czy kolumny. Do tego dochodzą ulepszone sanie z bali, które teraz można wykorzystać do transportu surowców.

