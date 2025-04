Sonic Rumble z datą premiery. Nowa gra imprezowa od SEGA zadebiutuje już niebawem

Fani Sonic the Hedgehog mogą szykować się na nową przygodę. SEGA ogłosiła bowiem premierę gry Sonic Rumble. Tytuł trafi na komputery PC za pośrednictwem platformy Steam, a także na urządzenia mobilne z systemami iOS (App Store) i Android (Google Play).

Sonic Rumble nadchodzi. 32 graczy na jednej mapie i pre-rejestracja z nagrodami

Już teraz zainteresowani Sonic Rumble mają możliwość dokonania wstępnej rejestracji. SEGA przygotowała atrakcyjny system nagród dla tych, którzy zdecydują się na pre-rejestrację. Wraz ze wzrostem liczby zapisanych użytkowników, na premierę odblokowywane będą dodatkowe bonusy. Wśród nich znajdą się specjalne skórki postaci, naklejki i waluta w grze.

Według informacji przekazanych przez SEGA Sonic Rumble przyniesie ze sobą ulepszenia w mechanice rozgrywki, które mają na celu dodanie „głębi i strategicznej warstwy do każdej rundy”. Każda z postaci będzie dysponować unikalnymi umiejętnościami. Co więcej, globalna premiera Sonic Rumble wprowadzi do gry system drużyn. Dzięki temu gracze będą mogli łączyć siły, wspólnie opracowywać strategie i pokonywać przeciwności jako zgrana załoga.