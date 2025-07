Sonic Racing: CrossWorlds zaoferuje ponad ponad 70 tysięcy kombinacji w rozbudowanym systemie personalizacji pojazdów

To wyjątkowy rok dla fanów wyścigów kartingowych. Po premierze Mario Kart World na konsolę Nintendo Switch 2, we wrześniu na tor powróci równie mocne Sonic Racing: CrossWorlds.

Sonic Racing: CrossWorlds będzie kontynuacją Team Sonic Racing z 2019 roku, ale zarazem nawiąże do popularnego Sonic & All-Stars Racing: Transformed. W grze powrócą transformujące się pojazdy, które umożliwiają przełączanie się między jazdą po lądzie, pływaniem po wodzie i lataniem w powietrzu. Dodatkowo w grze pojawią się tzw. pierścienie podróży, które pozwolą przemieszczać się między różnymi światami, co przypomina mechanikę znaną z Ratchet & Clank: Rift Apart.

Sonic Racing: CrossWorlds z bardzo rozbudowanym systemem personalizacji pojazdów

SEGA zaprezentowała nowy zwiastun gry, skupiający się na systemie personalizacji pojazdów, który okazuje się być zaskakująco rozbudowany. Gracze będą mogli dowolnie łączyć postacie, pojazdy, części zamienne oraz gadżety, tworząc unikalne konfiguracje. Według SEGI, w grze dostępnych będzie: