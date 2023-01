Songs of Conquest ma datę premiery. Twórcy szykują sporo atrakcji

Jeżeli należycie do graczy, którzy z niecierpliwością wyczekują premiery gry Songs of Conquest, to mamy dla Was dobre wieści. Deweloperzy nie tylko ujawnili datę premiery gry, ale również przedstawili całkiem ambitne plany rozwoju produkcji. Poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne szczegóły.

Songs of Conquest – data premiery i plany rozwoju

Na oficjalnej karcie produktu na platformie Steam udostępniono wpis, w którym możemy przeczytać, czego społeczność może spodziewać się po pierwszym, drugim oraz trzecim kwartale wsparcia.