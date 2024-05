Songs of Conquest debiutuje w wersji 1.0. Gra inspirowana Heroes 3 opuszcza dziś wczesny dostęp

Premiera pełnej wersji Songs of Concquest po dwóch latach w fazie wczesnego dostępu.

Pod koniec kwietnia bieżącego roku poznaliśmy datę premiery pełnej wersji Songs of Conquest . Tytuł, który znajdował się w fazie wczesnego dostępu od dwóch lat , już dzisiaj trafi w ręce graczy w wersji 1.0. Produkcja powinna trafić w gusta miłośników klasycznych, turowych gier strategicznych w stylu Heroes of Might & Magic 3.

Premiera pełnej wersji Songs of Conquest

Dziś o godzinie 18:00 czasu polskiego zadebiutuje w pełnej wersji Songs of Conquest. Tytuł inspirowany klasycznymi grami, takimi jak Heroes of Might & Magic 3, dostępny będzie za pośrednictwem platformy Steam oraz Epic Games Store. Za grę zapłacimy 129 zł.

Nie jest dokładnie jasne, jakie nowości przygotowali twórcy z okazji premiery wersji 1.0. Jakiś czas temu deweloperzy z Lavapotion przekazywali jednak, że to nie koniec przygody z Songs of Conquest, a do gry trafi więcej zawartości, aktualizacji i ulepszeń. Gracze mogą spodziewać się również „ekscytujących wiadomości”.