Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bez jednej z funkcji na premierę. Powód jej pominięcia jest jednak nieznany

Fox Hunt, ujawniony w czerwcu, ma być duchowym następcą Metal Gear Online. Rozgrywka będzie opierać się na „podstawowych zasadach” znanych z poprzednich trybów sieciowych serii, wymagając od graczy skutecznego ukrywania się przed przeciwnikami przy użyciu kamuflażu i wtapiania się w otoczenie.

Podstawowe doświadczenie oryginału, rozwinięte i bardziej wciągające niż kiedykolwiek.

Remake gry METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER z 2004 roku, z tą samą porywającą fabułą i fascynującym światem, teraz z całkowicie nową grafiką i dźwiękiem 3D, które potęgują atmosferę dżungli. Przygotuj się na najlepszą grę akcji typu survival stealth.

Kryzys zimnej wojny, od którego wszystko się zaczęło

W środku zimnej wojny Naked Snake, człowiek, który później będzie znany jako Big Boss, infiltruje Związek Radziecki, aby eskortować zbiegłego naukowca, Sokolova. Jednak misja kończy się niepowodzeniem, gdy mentor Snake'a — The Boss, żołnierz znany jako matka sił specjalnych — zdradza go, a Sokolov zostaje schwytany przez pułkownika Volgina z GRU.

Tydzień później Snake powraca na terytorium Związku Radzieckiego, aby uratować Sokolova i wyeliminować The Boss – misja, która będzie początkiem nowej legendy, misja, która będzie początkiem nowej legendy, na tle nieustannie zmieniającego się biegu.