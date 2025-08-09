Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bez jednej z funkcji na premierę. Powód jej pominięcia jest jednak nieznany

Premiera Metal Gear Solid Delta: Snake Eater zbliża się wielkimi krokami – remake kultowej gry Konami trafi do sprzedaży już 28 sierpnia. Produkcja zaoferuje odświeżoną oprawę graficzną oraz szereg usprawnień poprawiających komfort rozgrywki. Nie wszystkie elementy będą jednak dostępne od samego początku.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Fox Hunt pojawi się po debiucie
Jak wynika z informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie, zapowiedziany wcześniej tryb sieciowy Fox Hunt zostanie udostępniony dopiero jesienią. Twórcy nie podali dokładnej daty, więc nie wiadomo, czy trafi on do gry tuż po wakacjach, czy dopiero w końcówce roku.
Fox Hunt, ujawniony w czerwcu, ma być duchowym następcą Metal Gear Online. Rozgrywka będzie opierać się na „podstawowych zasadach” znanych z poprzednich trybów sieciowych serii, wymagając od graczy skutecznego ukrywania się przed przeciwnikami przy użyciu kamuflażu i wtapiania się w otoczenie.
Podstawowe doświadczenie oryginału, rozwinięte i bardziej wciągające niż kiedykolwiek.
Remake gry METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER z 2004 roku, z tą samą porywającą fabułą i fascynującym światem, teraz z całkowicie nową grafiką i dźwiękiem 3D, które potęgują atmosferę dżungli. Przygotuj się na najlepszą grę akcji typu survival stealth.
Kryzys zimnej wojny, od którego wszystko się zaczęło
W środku zimnej wojny Naked Snake, człowiek, który później będzie znany jako Big Boss, infiltruje Związek Radziecki, aby eskortować zbiegłego naukowca, Sokolova. Jednak misja kończy się niepowodzeniem, gdy mentor Snake'a — The Boss, żołnierz znany jako matka sił specjalnych — zdradza go, a Sokolov zostaje schwytany przez pułkownika Volgina z GRU.
Tydzień później Snake powraca na terytorium Związku Radzieckiego, aby uratować Sokolova i wyeliminować The Boss – misja, która będzie początkiem nowej legendy, misja, która będzie początkiem nowej legendy, na tle nieustannie zmieniającego się biegu.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ukaże się na PC, PS5 i Xbox Series X/S już 28 sierpnia. Pełny tryb fabularny będzie dostępny w dniu premiery, natomiast Fox Hunt dołączy do gry w formie darmowej aktualizacji.
